Il pluricampione del mondo Gianni Bugno alla Granfondo Via del Sale

Si avvicina l'appuntamento con la 26esima edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, che dal 31 marzo al 2 aprile animerà le strade di Cervia e la spiaggia del Fantini Club, per un weekend di expo ed eventi dedicati al mondo della bici. Ai nastri di partenza della gara sarà presente anche Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo e oggi dirigente sportivo, fra i campioni più amati della storia ciclistica italiana. Bugno sarà presente già dal pomeriggio di sabato 1 aprile, ospite della conferenza stampa di presentazione della 26esima Granfondo Via del Sale Fantini Club, che si terrà alle ore 17.00, presso il Fantini Club.

Professionista dal 1985 al 1998, Bugno fu campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992. In carriera ottenne 72 vittorie. Si aggiudicò nove vittorie di tappa al Giro d'Italia, nonché il successo finale nel 1990, oltre a quattro tappe al Tour de France e due alla Vuelta a España; fece inoltre sue una Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre, una Milano-Torino e un Giro dell'Emilia. Considerato, uno degli ultimi corridori in grado di competere ai massimi livelli sia nelle classiche di un giorno sia nelle grandi corse a tappe di tre settimane: grazie alla sua versatilità, fu in grado di vincere gare a cronometro, tappe di montagna e con arrivo in volata, partecipando sempre a tutte le più importanti competizioni ciclistiche della stagione. Tra il 1990 e il 1991 fu inoltre numero uno della classifica mondiale UCI.