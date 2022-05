Il Tiro a Segno Ravennate ha celebrato i 160 anni dalla fondazione. Anche la banda dei Bersaglieri

Quasi duecento persone hanno preso parte alle celebrazioni per il 160° anniversario della fondazione del Tiro a Segno Ravennate. La parte più coinvolgente della mattinata è stata l’arrivo della banda dei Bersaglieri, che hanno poi intonato l’Inno di Mameli e vari altri brani musicali, a corollario dell’alzabandiera e della scoperta della targa che ricorda la nascita della Sezione Ravennate, nel lontano 1862. Il tutto alla presenza di numerose autorità, fra cui il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, e il vicesindaco Eugenio Fusignani.

Al termine, prima del brindisi di rito, si è svolta la premiazione della gara interforze di tiro, a cui hanno partecipato in prima mattina i rappresentanti di otto corpi di forze armate che abitualmente utilizzano l’impianto ravennate per i loro allenamenti. Per la cronaca, si è imposta la coppia della Polizia di Stato di Ravenna, composta da Oronzo Cosimo Brogna e Guglielmo Selvaggini.

“Sono davvero molto soddisfatto - ha detto al termine il presidente della Sezione, Ivo Angelini -: la cerimonia è stata coinvolgente e tutto si è solo alla perfezione, ma soprattutto la grande partecipazione conferma come la nostra realtà, e la nostra disciplina, siano in grande crescita a Ravenna. Una città che peraltro vanta tradizioni di grande rilievo, come dimostra il compleanno che abbiamo celebrato questa mattina”.