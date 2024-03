Karate, due titoli regionali per i ravennati Andrea Nasso e Tommaso Stradaioli

Domenica la Palestra Mattioli di Ravenna ha ospitato la seconda edizione di All Valley Karate Cup e le qualificazioni ai Campionati Italiani Juniores Fijlkam. Il torneo All Valley Karate Cup, organizzato dall’Asd Fight Club, ha visto varcare sul tatami circa 250 atleti provenienti dall’Emilia-Romagna e dalle regioni limitrofe. La mattina ha visto protagonisti ragazze e ragazzi delle classi pre-agonisti, che si sono confrontati nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato). Nel pomeriggio è stato il turno dei più piccoli, classi da classe 2019 a classe 2016, che hanno gareggiato nel Gioco Tecnico del Palloncino e nel percorso semi strutturato previsto dal regolamento federale Fijlkam GPG gran premio giovanissimi. Non è mancata l’attenzione all’inclusività nello sport, con la categoria kata (forme), presenti gli atleti del Maestro Antonio Guarro (asd KI HOSHI Vignola) referente regionale del settore parakarate Fijlkam, già vittoriosi lo scorso febbraio ai campionati italiani regalando così alla regione le prime medaglia d’oro nella categoria juniores K20 con Chiara Canali e nel K20 Esordienti-Cadetti con Filippo Liuzzi, e con una esibizione dei ragazzi del maestro Giorgio Barchiesi (Asd Diversamente Karate) che hanno presentato al pubblico presente il progetto IKONS inclusive karate della federazione.

Nella stessa cornice, si sono svolte le Qualificazioni Regionali ai Campionati Italiani Juniores (2008-2007). E qui sono arrivate medaglie importanti per il Fight Club, sotto la guida del direttore tecnico Vito Durante, che ha ottenuto ben due titoli regionali. Andrea Nasso, fuori quota, vince la categoria combattimento 76 kg maschile pur essendo ancora cadetto (2009), spinto dalla medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani cadetti, e il suo “socio” Tommaso Stradaioli nella 50 kg. Non bene la gara per Martina Rossini nella categoria 66 kg femminili.