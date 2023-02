L'Atletica 85 chiude la stagione dei cross regionali con due vittorie di squadra

Weekend di campionati regionali individuali di cross assoluti, giovanili e master e valevole per i Cds per le fasce giovanili e master a Correggio. In una domenica invernale calda e soleggiata gli 81 dell'Atletica 75 Faenza hanno portano in alto i colori della società manfreda grazie soprattutto al primo posto a squadre dei cadetti e delle master donne. E' la prima volta in assoluto che la squadra cadetti, negli oltre 60 anni dell'atletica faentina, vince il titolo regionale a squadre di cross. Questo grazie anche e soprattutto al settimo posto di Gioele Angeli e il decimo, undicesimo e dodicesimo posto rispettivamente di Abdolah Loukili Anwar, Luca Cattani e Paolo Visani.

Tra le donne master da sottolineare i primi posti (campionesse regionali nelle rispettive categorie) per Susi Frisoni F60 e Lucia Soranzo F 75 ed i bei secondi posti di Fiorenza Pierli tra le SF40, Anna Spagnoli nelle SF50, Nicoletta Pasello nelle SF55, Rita Gabellini F65, Paola Tirabassi F70, Marta Billi F80. Ottimo terzo posto nella classifica generale delle cadette, il settimo delle ragazze (quarte in gara) e il quarto dei ragazzi, grazie anche al terzo posto della gara. Buoni risultati anche dal settore assoluto maschile e femminile. Si tratta di risultati storici per la società manfreda, soprattutto nel settore giovanile, che sta crescendo molto negli ultimi anni.

La squadra cadetti