La 'Lugorun21k' sarà Campionato regionale Emilia-Romagna Uisp

Con le iscrizioni aperte già da diverse settimane arriva anche un riconoscimento importante e prestigioso per la Lugorun 21K, l’evento di running e walking organizzato dal Comitato Uisp Ravenna-Lugo, in collaborazione con l’Asd Liferunner e con tutte le società podistiche del territorio, che il 7 maggio prenderà il via dal piazzale del Pavaglione di Lugo. La gara è stata infatti insignita del titolo di Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna 2023 sulla distanza dei 21,097 km, ovvero la Mezza Maratona. Dunque, il 7 maggio a Lugo saranno assegnati anche i trofei regionali, sia in campo maschile che in quello femminile, sia individuali che per squadre, con la distinzione fra le diverse categorie previste dalla Struttura di Attività di Atletica Leggera.

Quella che è già stata ideata e promossa come un’autentica festa di socializzazione e attività motoria all’aperto per tutto il territorio si arricchisce dunque di un ulteriore valore sportivo che giunge anche come riconoscimento per il lavoro fatto negli ultimi anni dalla Uisp territoriale in maniera tale da consentire una crescita graduale, ma costante, di questo evento nato nel 2011. Ormai 13 anni fa è nata infatti l’idea di organizzare un evento podistico in memoria di Adriano Guerrini, sindaco di Lugo dal 1965 al 1976 e sotto la guida del quale in città nacquero impianti sportivi come lo stadio e la piscina. Dal 2011 al 2017 la manifestazione ha preso il via dall’area antistante il Circolo Tennis intitolato proprio a Guerrini, poi nel 2018 il trasferimento della partenza nel centro della città. E durante questi anni a mutare è stato anche il percorso passato dai 7 ai 10 km fino agli attuali 21,097 della LugoRun.

Il prossimo 7 maggio sarà quindi una festa per tutta la città e il territorio, ma Lugo accoglierà atleti provenienti anche dalle altre province della regione per una competizione di alto livello che si snoderà lungo il percorso che prevede il passaggio anche nelle principali aree verdi, oltre che davanti ai siti di interesse culturale e sportivo della città. E per chi non vorrà mettersi alla prova con l’impegno agonistico dei 21 km, è prevista anche una manifestazione ludico-motoria di 9 km aperta a tutta la cittadinanza con la possibilità di camminare o correre in compagnia.

“L’assegnazione del Campionato Regionale – dice Gabriele Tagliati, presidente del Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo – è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi, ma soprattutto ci spronerà ad impegnarci ancor di più nell’organizzazione di questo evento. Già lo scorso anno abbiamo dato una grande impronta di innovazione alla gara, coinvolgendo tutte le fasce di età e un pubblico composto non solo da atleti che comunemente frequentano le prove di podismo agonistico. Il format è piaciuto e ha riscosso un consenso tale da spingerci a proseguire su questa strada per far crescere ancor di più il movimento di running e walking, ma soprattutto la consapevolezza che l’attività motoria è importante oggigiorno sia per il corpo che per la mente”.