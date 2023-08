E' made in Faenza la vittoria azzurra al Mondiale di arrampicata, festa alla palestra SZ performance

Grande prestazione quella di Matteo Zurloni, neo Campione del Mondo di Arrampicata Speed, titolo conquistato a Berna dopo una lotta serrata coi migliori atleti specialisti di tutti i continenti. Vinti i primi scontri diretti dopo le qualifiche, l'Italiano si è trovato di fronte al Cinese Peng Wu e per vincere il duello ha dovuto sfoderare un tempo di 5"02 sui 15 metri di gara, stabilendo il nuovo record europeo.

Fondamentale lo scontro successivo contro l'Indonesiano Adi Mulyono, dove con una gara tecnicamente perfetta sotto il profilo stilistico, oltre al superamento del turno Matteo si è assicurato il Pass per le prossime Olimpiadi di Parigi. Dopo Ludovico Fossali a Tokyo, sarà il secondo atleta allenato a Faenza da Stanislao Zama, titolare della palestra SZ performance - Kaizen Athleticsa a partecipare a una kermesse olimpica. I giochi comunque non sono ancora chiusi e resta concreta la possibilità per il tecnico faentino di portare un secondo atleta.

Tornando al Mondiale di Berna, la finale per l'iride è stata consegnata all'atleta Azzurro, che è rimasto concentrato fino al termine delle prove, da una falsa partenza di un altro membro della nutrita squadra cinese, Jinbao Long.

Grande anche la soddisfazione del CT della Nazionale Aldo Reggi, personaggio storico dello sport Manfredo.