Tiro con l'arco, Matelda Miolo nuova campionessa italiana juniores nell'arco nudo

Domenica si sono conclusi i “50° Campionati Italiani”, molto probabilmente gli ultimi giocati nella cornice della Fiera di Rimini. Gli Arcieri Bizantini non deludono e schierano anche quest’anno 6 atleti sulla linea di tiro, tra cui due debutti. La competizione prende il via giovedì 9 marzo con la divisione arco nudo, dove i bizantini hanno schierato 4 atleti. Straordinario successo di Matelda Miolo che a poco più di due settimana di distanza dalla vittoria ai Campionati Regionali AN svoltisi a Ravenna, e alla sua prima partecipazione, conquista il titolo di Campionessa Italiana di classe vincendo la medaglia d’oro nella categoria juniores arco nudo femminile. Matelda parte fortissimo portandosi fin da subito nella parte alta della classifica e chiudendo il primo turno in seconda posizione a un solo punto di distanza dalla prima. Iniziato in sordina il secondo turno, trova il ritmo giusto e, volèe dopo volèe, comincia a mettere distanza tra se e le avversarie conquistando saldamente la testa della classifica. A tre frecce dalla fine, con 13 punti di vantaggio, Matelda ha già la vittoria in tasca: chiuderà con il punteggio di 501 (252+249) vincendo la medaglia d’oro, e stabilendo il nuovo record personale e di compagnia. Ottenuto l’ingresso nelle 16 con l’11° punteggio, affronta subito un durissimo ottavo dove riesce a "buttare fuori" la campionessa europea a squadre indoor 2022 e vicecampionessa europea individuale, Fabia Rovatti per 6-4, accedendo così ai quarti. Dopo un combattutissimo scontro viene eliminata a fatica dalla Campionessa Italiana master delle ultime tre edizioni, Daniela Sacco per 4-6. Matelda chiude così i suoi primi Campionati Italiani con la 6° posizione assoluta, un titolo italiano, una medaglia d’oro e il doppio record personale e di compagnia. Sottotono invece la gara di qualifica degli altri bizantini in gara, che non riescono a trovare il ritmo giusto.

Per la categoria master maschile Simone Pizzi e Marcello Tozzola chiudono rispettivamente al 45° e 48° posto, mentre Angela Padovani, categoria master femminile, chiude al 27° posto. Venerdì 10 marzo è il turno di Riccardo Venturi con il compound. Il detentore del titolo regionale di classe si deve scontrare con atleti fortissimi che già dalle prime volèe si portano in testa e guideranno la classifica fino alla fine. Riccardo fa una gara regolare mantenendo i suoi standard e chiudendo con 571 (284+287) punti, al 5° posto juniores maschile, migliorando di una posizione il risultato dello scorso anno. Sabato 11 sono stati gli olimpici a scendere in campo e a rappresentare i colori giallo rossi ci hanno pensato Mirko Sebastian Grassi per la categoria juniores maschile e Marcello Tozzola per la categoria master maschile, che anche quest’anno ottiene la doppia qualifica (AN e OL). Una prima parte di gara sottotono per il campione Regionale che dopo le prime 30 frecce si ritrova 19°. Una seconda parte di gara più centrata e un buon finale gli fanno riguadagnare terreno, ma non sufficiente per agguantare il podio. Tozzola chiude con un buon 6° posto di categoria master maschile (su 92 partecipanti) e il punteggio di 559 (277+282). Buona prova per Mirko Sebastian Grassi che alla sua prima partecipazione a un Campionato Italiano, fa una gara regolare ottenendo il 36° posto con il punteggio di 525 (264+261).