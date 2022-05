Motociclismo, l'Evan Bros torna in pista ad Estoril per la terza gara della stagione

Dopo tre domeniche senza azione, l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è pronto a riaccendere i motori. Questo fine settimana infatti andrà in scena sul circuito di Estoril il terzo round della stagione 2022. Il tracciato portoghese è entrato nel calendario della Supersport nel 2020, e da allora ben due delle quattro manche disputate sono state conquistate da piloti dell’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team.

Il circuito di Estoril è stato tra l’altro teatro di uno dei test invernali del team ravennate, che ha però potuto sfruttare solo parzialmente i due giorni in programma a causa del maltempo. Lorenzo Baldassarri ha comunque potuto familiarizzare con la pista, nella quale aveva girato per l’ultima volta nel 2011, ed ora torna in Portogallo desideroso di fare bene, forte della vittoria e dei due podi ottenuti nei primi due round della stagione, che lo posizionano al secondo posto della classifica generale.

Pronto a combattere è anche Peter Sebestyen, per il quale le ultime settimane sono state molto importanti. Dopo i problemi alla spalla sinistra accusati ad Assen il pilota ungherese ha lavorato con dedizione per ritrovare la giusta condizione, coadiuvato dai medici sia italiani che ungheresi. Peter ha mostrato evidenti ed incoraggianti segnali di miglioramento, avvertendo buone sensazioni anche nelle sessioni di allenamento in pista, ed è ora pronto a tornare in sella alla sua Yamaha YZF-R6.

Il programma del weekend si aprirà venerdì, con le due sessioni di prove libere programmate per le ore 11.25 e 16.00 locali, mentre sabato sarà il momento della Superpole (10.25) e Gara 1 (15.15). Domenica il programma si chiuderà con Gara 2, in programma alle 12.30. La Superpole e le due gare, dalla durata di 18 giri, andranno in onda su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.