Tiro con l'arco, nuovi successi per gli Arcieri Bizantini a Moglia, Cavriago e Castel d'Ario

Gli Arcieri Bizantini festeggiano l’arrivo del nuovo anno presentandosi subito sui campi di gara. Nello fine settimana del 14-15 gennaio, infatti, la compagine giallorossa si è divisa tra Emilia Romagna e Lombardia. Sabato nell’ “XXIX° Indoor Interregionale” di Cavriago (RE), Sofia Fuschini mette a segno un ottimo risultato nella categoria senior femminile olimpico: con il punteggio di 552 (276+276) si impone perentoriamente sulle avversarie vincendo la medaglia d’oro. Fresca di passaggio di categoria (junior fino a dicembre scorso) stabilisce subito il nuovo record di compagnia, alzando l’asticella. Piazzamenti per i compagni di squadra: 7° Denis Costantini nell’arco CO senior maschile, 10° Giusi Torelli nell’OL senior femminile, 11° Alessandro Farinella nell’OL senior maschile, 21° Fabrizio Ronzitti nell’AN senior maschile.

Trasferta Lombarda per il secondo gruppo di Bizantini che domenica 15 gennaio hanno preso parte al 23° "Trofeo della Pancetta" Indoor 25+18 mt organizzata dagli Arcieri Gonzaga presso il comune di Castel d’Ario (MN). Doppia gara su doppia distanza: la mattina distanza 25 mt con bersagli da 60 cm, mentre nel pomeriggio distanza 18 mt su bersagli da 40 cm. In questo tipo di gare la classifica finale è data dalla somma dei punteggi delle due gare, e ancora una volta gli arcieri giallorossi hanno detto la loro conquistando diversi podi. Podio per Riccardo Venturi, che con il punteggio di 1126 (551+575) vince la medaglia d’argento nell’arco CO junior maschile. Riccardo, dopo una prima gara deludente dove alcuni errori hanno condizionato pesantemente il punteggio, si rifà nella seconda mettendo a segno un ottimo parziale di 575 a un solo punto dal suo record personale. Marcello Tozzola vince la medaglia d’oro per l’AN master maschile con il punteggio complessivo di 1030 (514+516), mentre è medaglia di bronzo per il compagno di squadra Massimo Venturi con il punteggio di 1008 (497+514) battendo di un solo punto il terzo bizantino della categoria, Simone Pizzi, che chiude al 4° posto con il punteggio di 1007 (500+507).

Il trio Tozzola-Venturi-Pizzi, si aggiudica anche la medaglia d’oro a squadre con il punteggio complessivo di 3045. Il parziale ottenuto dalla squadra nella gara dei 18 mt, 1537, è anche il nuovo record di compagnia valido per la qualifica agli ormai prossimi Campionati Italiani. Se infatti ai fini della classifica di gara vale solo il punteggio complessivo, i singoli punteggi ottenuti nelle due gare valgono singolarmente ai fini della ranking. Va a podio anche Angela Padovani nell’AN master femminile che, con il punteggio di 896 (454+442), conquista la medaglia di bronzo. Quarto posto per la compagna di squadra Melania Ghetti con il punteggio di 786 (418+368). E’ ancora una volta un solo punto a dividere un bizantino dal podio: Denis Costantini nel CO senior maschile vede sfilare via la terza pizza con il punteggio di 1127 (563+564) contro il 1128 dell’atleta degli Arcieri Colli Morenici. A completare i risultati di questi primi 15 giorni di gennaio ci sono anche i due podi conquistati a Moglia (MN) nella Gara della Befana l’8 gennaio: una medaglia d’oro per Marcello Tozzola nell’OL master maschile con il punteggio di 571 (284+287) e la medaglia d’argento di Simone Pizzi nell’AN master maschile con il punteggio di 508 (254+254).