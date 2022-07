Padel Tour a Cervia: vince la coppia Carli-Forcellini

Sono Luca Carli e William Forcellini i vincitori della tappa del ‘Padel Tour 2022’, circuito di tornei Open maschile e femminile organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen, andata in scena sui campi del Fantini Club di Cervia domenica. Il verdetto è arrivato al termine di un’intensa giornata, ricca di sfide avvincenti, da mattina fino a sera (13 le coppie in gara), nelle “gabbie” sul lungomare Grazia Deledda, teatro dell’evento organizzato da Cervia Padel 1994.