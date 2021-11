Pallamano, per il Romagna parte la sfida della Youth League under 20

Nel weekend la Pallamano Romagna parteciperà alla prima fase eliminatoria della Youth League Under 20 2021/2022: da venerdì 5 a domenica 7 novembre, a Carpi, presso la palestra di via Peruzzi, infatti, Romagna, Carpi, Casalgrande, Camerano, Atellana, Tavarnelle (sorteggiate nel girone C) si sfideranno in tre giorni di gare che si preannunciano molto combattute ed equilibrate. La seconda fase si disputerà a Camerano al Palasport “Daniele Principi” da venerdì 14 a domenica 16 gennaio 2021, sempre tra le stesse contendenti.

Queste fasi sono gestite come due concentramenti per ciascun girone, al termine dei quali verrà stilata una classifica valida anche per le due fasi eliminatorie successive. Nei weekend del 20 marzo e del 17 aprile, poi, si incroceranno i gironi A e B (Gruppo 1) ed i gironi C e D (Gruppo 2), con ogni squadra che, conservando i punti del proprio girone, affronterà solo le squadre dell’altro girone. Per il Romagna, quindi, si prospettano le sfide contro Conversano, Haenna, Girgenti, Crazy Reusia, Lanzara e Aretusa. Al termine delle prime 4 fasi, verrà stilata una classifica unica per ciascuno dei due gruppi (1 e 2). Tra il 2 ed 5 giugno 2022, infine, si disputerà il Final Round a cui accederanno le prime quattro classificate di ciascun gruppo al termine della 4^ Fase eliminatoria.

Un passo alla volta, intanto. Si comincia venerdì alle 18,30, contro il temibile Camerano. Poi sabato contro i padroni di casa del Carpi e, domenica, contro Casalgrande. Il roster del Romagna è composto da tutti giocatori già in rotazione tra la serie A2 e le due squadre di serie B, dunque, con elevata esperienza (alcuni di loro, almeno) e già con diverse partite sulle gambe in stagione. Saranno guidati in panchina dall’intramontabile coach Domenico Tassinari.