Pallamano serie B, tempo di derby in Romagna: si sfidano Faenza e Imola

E’ l’ora del tanto atteso derby in famiglia: sabato alle 16, alla palestra Cavina di Imola inizia la sfida tra Pallamano Imola e Pallamano Faenza. Sarà la prima volta tra due formazioni di serie B appartenenti al progetto Pallamano Romagna. Sarà la prima volta tra due formazioni composte da ragazzi cresciuti insieme: gialloneri e biancoazzurri si conoscono bene e molti di loro hanno condiviso esperienze nelle categorie giovanili e senior in precedenza. In panchina coach Luca Montanari per Faenza e Simone Ferraresi per Imola.

Dopo una stagione travagliata in un campionato travagliato, in un periodo travagliato, Faenza ci riprova in serie B, con obiettivi molto importanti di classifica ed un roster ormai collaudato per la categoria. Imola, dal canto suo, torna a disputare un torneo ufficiale senior dopo una decina d’anni e riparte dalla serie B, con tanto entusiasmo e con diversi giocatori condivisi anche con la prima squadra in serie A2, come Bianconi, Tondini, Drago, Zanoni e Manduchi.

Tra i biancoazzurri, diversi atleti hanno accumulato esperienze al “piano” di sopra, come il portiere Giacomo Sami, Stefano Babini, La Posta, Luppi, Marcello Montanari, Soglia e Tommaso Sami.

E’ la partita che gli atleti aspettano dall’inizio della stagione, anche perchè sarà divertente e tecnicamente interessante vedere in campo le due formazioni di famiglia. Fischio d’inizio alle ore 16,00. Sarà il gustoso anticipo della gara interna della formazione di serie A2 contro il Camerano per l’ultimo turno di andata, sempre alla Cavina.

Nell’ultimo turno di campionato, Faenza ha bissato il ko incassato a Nonantola contro la capolista Rapid, perdendo 27-28, in casa, contro il Carpine. Imola, invece, è caduta 22-26 contro l’Estense Ferrara che raggiunge i gialloneri a quota 6 punti in classifica.