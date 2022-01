Pallamano, vittoria di rigore per il Romagna contro l'Atellana

Vittoria fondamentale per la Pallamano Romagna nella seconda fase della Youth League under 20: al PalaPrincipi di Camerano, gli arancioblu superano 28-27 Atellana in un vero e proprio scontro diretto per il 3° posto del girone C. Ora i ragazzi di coach Domenico Tassinari dovranno vincere contro Tavarnelle (sconfitto 22-36 da Carpi) alle ore 13 di domenica (la partita sarà visibile in diretta streaming), per avere la certezza della qualificazione alla fase successiva. Prestazione ottima di Mattia Zavagli, autore, tra l’altro di ben 6 rigori di cui 2 negli ultimi due minuti di gioco. Sul 27-27 la perla che vale i 2 punti a 1’12” dalla sirena. Appuntamento alle ore 13,00.

PALLAMANO ROMAGNA-ATELLANA 28-27 (p.t. 15-12)

Romagna: Pulli, Donati, Bianconi 4, Manduchi, Ariotti 5, C.Mengoli 4, Zavagli 12, Zanoni 2, Nori, Ballanti, Rinaldo, Drago 1. All: D.Tassinari

Atellana: Corvino, Balasco, Amico, Del Prete 2, Arena 15, Di Giorgio, Sorvillo 2, Chianese 5, Reccia, Maisto, Russo 1, Lettera 1, Mozzillo 1. All: Boglic

Arbitri: Passeri e Rinaldi