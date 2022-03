Pallanuoto, serie C: Ravenna vince ancora e resta in testa a punteggio pieno

Continua la striscia positiva della Pallanuoto Ravenna. Alla seconda uscita casalinga, contro la US Persicetana allenata dall’ex tecnico dei ravennati William Salomoni, i giallorossi si sono imposti di misura al termine di un incontro molto combattuto e ad alta intensità agonistica, anche se costellata da molti errori da entrambe le parti.

Primo quarto con i ragazzi di Cukic che partono molto contratti. dopo essere andati in vantaggio con Catalano in superiorità numerica, non riescono a concretizzare le occasioni create e sprecano ben 4 altre occasioni di superiorità numerica. Per contro gli ospiti, pur sbagliando a loro volta qualcosa di troppo, vanno a segno due volte su altrettante disattenzioni difensive dei giallorossi.

Nel secondo quarto, come già successo nelle partite precedenti, i ravennati serrano le maglie difensive, anche grazie ad alcuni interventi decisivi di Guernaccini, ottimo fra i pali, e riescono a tornare in vantaggio grazie alla doppietta di Ciccone. Mister Cukic: “Anche oggi siamo partiti non benissimo. Gli avversari hanno saputo sfruttare i nostri errori in fase offensiva per andare in contropiede in più di una occasione e, alla fine del primo quarto, il punteggio sarebbe potuto essere più pesante a loro favore. Poi abbiamo alzato la concentrazione e la partita è tornata in equilibrio.”

Nel terzo quarto però i giallorossi non riescono ad andare a segno in attacco e anzi concedono la più facile delle segnature agli ospiti lasciando un avversario indisturbato davanti a Guernaccini che nulla può sul tiro ravvicinato di Mattioli. Mattia Barboni riporta avanti i suoi con una splendida azione personale mettendo in mostra tutta la sua tecnica e la sua forza fisica, ma proprio in chiusura di periodo gli ospiti trovano il pareggio in superiorità numerica.

La partita si decide nell’ultimo periodo di gioco, durante il quale le due formazioni, anche a causa della stanche, incappano in molte espulsioni temporanee ma ne vengono concretizzate solo due, una per parte, arrivando così all'ultimo minuto di gioco sul punteggio di 5-5. Con la palla in mano e dopo il time out di mister Cukic, i giallorossi impostano una splendida azione d’attacco che, grazie ad un’ottima circolazione della palla riesca a liberare Matteo Aldini, classe 2004, che mette a segna la rete decisiva, eludendo le rotazioni difensive degli avversari.

Ancora Cukic: “La partita è stata molto intensa e alla fine entrambe le squadre erano molto stanche. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perchè hanno saputo tenere duro fino alla fine contro una squadra difficile da affrontare e bene allenata, come tutte le squadre preparate da coach Salomoni.”

Sconfitta invece per la formazione under 14 guidata da Lorenzo Dradi che, dopo un buon inizio, non è riuscita a mantenere il ritmo ed è uscita sconfitta dai pari età del per 12-4. Sabato 12 marzo, i giallorossi renderanno visita alla Jesina guidata da un altro ex, Gianluigi “Gigio” Traini, che ha militato fra le fila giallorosse come atleta qualche tempo fa. Fischio di inizio alla piscina “Passetto” di Ancona alle ore 18.00.

Ravenna Pallanuoto – US Persicetana: 6 - 5 (1-2, 2-0, 1-2, 2-1)

Ravenna Pallanuoto: Guernaccini, Giulianini, Mazzotti, Merlo, Catalano (3), Baroncelli (2), Allegri, Valentini, Ciccone (2), Barboni (4), Tirelli, Aldini, Miglio. All. Cukic.

US Persicetana: Ardizzoni, Mattioli (1), Bergonzoni, Bonzagni (1), Balboni, Calanca (1), Barbieri, Montecchi (2), Tugnetti, Pesserini, Salvioni, Canali. All. Salomoni

Arbitro: Stefano Sbacco