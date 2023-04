Per l'Atletica 85 Faenza un altro super weekend sia su pista che su strada

Sabato da protagonista per l'Atletica 85 Faenza, che ha organizzato la prima fase dei campionati provinciali cadetti, con grandissima partecipazione, anche dalla provincia di Forlì-Cesena dato che i campionati di quest'ultima provincia e quella di Ravenna vengono disputati insieme. Erano ben 70 gli atleti della società manfreda iscritti, un numero non indifferente che non si vedeva da tempo. I risultati più rilevanti sono arrivati da Pietro Rizzo, che ha fatto suoi gli 80 metri con 9"4 e Riccardo Dotti, terzo con 9"8. L'Atletica 85 ha dominato i 2000 metri con Gioele Angeli, che ha vinto con il tempo di 6’37"6, davanti a Luca Cattani in 6'43"4 e Federico Casalini con 7'00"2.

Vittoria anche nei 1200 metri siepi di Pietro Panzavolta con 3’43.9”, mentre ad occupare il gradino più basso del podio è stato Anwar Luokili, condizionato da una partenza troppo veloce. Terzo, invece, nei 300hs con 46"8 Paolo Visani , che dopo aver corso la sua batteria, ancora con il fiato spezzato ha corso verso la pedana del salto con l'asta classificandosi quinto. Grande primato personale anche per Daniel Iduozee nel salto triplo con 10.96 metri. Bei risultati anche per leCadette con un terzo posto per Emilia Brouillaud nei 1200 metri siepi con il tempo di 4’42.6”, bronzo anche per Giorgia Battilani con 4.69 metri nel salto in lungo. Per concludere nell’ultima gara della giornata Michela Zama si è regalato un bellissimo 30.74m di giavellotto, assicurandosi il secondo posto, migliorando il primato personale che era di circa 22 metri. Venerdì è arrivata anche un'ottima notizia dai campionati italiani studenteschi di corsa campestre che si sono svolti a Caorle: Kavin Bendandi ha infatti vinto il titolo di campione italiano nella categoria HS rappresentando al meglio la sua scuola secondaria di primo grado "Bendandi" di Faenza.

Passando alle gare su strada: domenica a Russi si è svolta la storia maratona del Lamone, una delle più antiche d'Italia, che ha visto la partecipazione di Fabio Bartolini che ha chiuso in 3h06'09", Roberto Serasini e Davide Di Bartolomeo con lo stesso tempo di 3h24'39". Prima donna della società manfreda al traguardo è stata Rita Gabellini in 3h34'05", nonché prima donna F65. Si è disputata anche la "Corri Rimini vivi città", che ha portato grandi soddisfazioni per l'Atletica 85 Faenza: primo posto assoluto per Paola Braghiroli in 37’35”47, mentre per quanto riguarda le altre categoria Martina Ugolini è giunta prima nella AF 40’05", Elisabetta Paolini AF 44’01, Susi Frisoni 1^F 60 45’07”64 e al debutto Denise Cassata in 52'52" e Matteo Grilli in 46'00".

Alla Vivicittà di Reggio Emilia Gloria Venturelli è prima assoluta in 37’42”, poi si classificano Natalia Pagu F40 in 41'36", Paola Bertolucci 1^ F60 43'40", Pia Verzellesi 1^ F70 51.58 e Brunella Partisotti F70 in 1h02'. Inoltre alla "Vivi città Ferrara" Anna Rita Pellizzari 1^F55 in 44’19". Altra ciliegina sulla torta con Fiorenza Pierli alla San Prospero Run modenese di 10km, chiusa in 38’06”.