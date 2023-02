Per l'Atletica 85 Faenza un weekend di soddisfazioni. E arriva anche un nuovo record sociale

Un altro weekend invernale pieno di gare per gli atleti di Atletica 85 Faenza. Sabato si è disputato il cross provinciale giovanile a Massa Lombarda, con ben sessanta piccoli corridori che si sono distinti sul campo sterrato di Massa Lombarda: a salire sul podio gli esordienti Vittoria Brienza, Vittoria dall'Agata, mentre hanno conquistato il gradino più alto del podio Pietro Camporesi, Pietro Albonetti e Caterina Zanzi.

È stato anche il weekend dei campionati italiani allievi al Palaindoor di Ancona, che ha visto la partecipazione di Sofia Tarozzi nei 60hs, che ha concluso con il tempo di 9"57. Domenica a Bologna si è disputato il trofeo di marcia invernale, dove Matilde Ponti, junior, ha vinto la gara di 10 chilometri, con il tempo di 1h02'12". Successo anche per il cadetto Riccardo Camporesi nei 2 chilometri di marcia chiudendo in 11'37". Nel meeting invernale di lanci a Bologna buoni risultati da parte di Carlotta Tagliaferri con 29,76 metri con il giavellotto da 600 grammi (quello utilizzato dalla categoria assoluta), mentre nel martello junior buon esordio coi nostri colori di Sara Stellato con 36,42 metri.

Stefania Di Cuonzo ai Campionati Regionali Assoluti di Parma si è presa il terzo gradino del podio del salto triplo con 10,67 metri, mentre è giunta seconda nel salto in lungo, firmando il nuovo record sociale con 5,72 metri. Ottima domenica a Modena per la categoria cadetti al meeting indoor, dove Pietro Rizzo ha vinto la gara dei 60 metri con il grande tempo di 7"41 in finale, nonché primato personale. Nei 60hs buon risultato per Giorgia Battilani che in finale è giunta quinta con 9"77.