Playball Cervia, oltre 400 giovani e circa 2 quintali di alimenti donati alla Caritas

La Playball Cervia ha organizzato la festa del beach tennis cervese 2021. La manifestazione che si è svolta a settembre al Parco Naturale, in diversi stabilimenti balneari di Cervia e si è conclusa con le premiazioni finali al centro sportivo comunale alla festa dello sport ha raggiunto il suo obiettivo di diffondere la pratica sportiva, del beach tennis in particolare, e i temi della salute, della solidarietà e del rispetto dell’ambiente.

Si sono svolti corsi e tornei gratuiti per oltre 400 bambini e ragazzi e persone disabili con premiazione di tutti i partecipanti con circa 600 premi in prodotti bio, a km 0 ed in materiali riciclati. Sono stati tenuti inoltre incontri di formazione con tecnici e professionisti esperti del settore della medicina dello sport e doping, del primo soccorso, corso BLSD defibrillatore per istruttori. Nel corso delle varie attività sono stati raccolti circa 200 kg di alimenti a lunga scadenza donati alla Caritas di Cervia ed all’Emporio Solidale per la distribuzione alla famiglio bisognose cervesi. I corsi e tornei proseguono per la stagione indooral Parco 5 pini di Pinarella.