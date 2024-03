Portimao, per Marc Marquez prima gioia con il team Gresini: sfiorato il colpo nella Sprint Race

Marc Marquez si toglie la prima soddisfazione con la Ducati del team Gresini. Il pilota spagnolo ha infatti chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao, seconda prova del mondiale MotoGp, a sandwich tra i connazionali Maverick Vinales (Aprilia) e Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). È solo una sprint race, ma è il miglior risultato di sempre dell'otto volte campione del mondo in questo speciale formato del sabato.

Un secondo posto che pesa, soprattutto perché figlio di una partenza perfetta dalla terza fila. Si consolida la quarta posizione in classifica generale, ora a 10 lunghezze da "Pecco" Bagnaia che non è riuscito a far meglio del quarto posto, dove è precipitato a seguito di un errore mentre era al comando. “La giornata non era iniziata nel migliore dei modi con un errore in Q2 - afferma lo spagnolo -. Poi però siamo partiti alla grande ed è stata una bella gara. Tornare a superare e ad avere velocità è sicuramente una bella sensazione. Me la sono giocata con i migliori nonostante qualche errore e posso dire che è stato un “altro film” rispetto al passato. Adesso continuiamo a lavorare e pensiamo al warm up perché domenica c’è una gara importantte”.



Per Alex Marquez un sabato da dimenticare con una Q2 senza fortuna e una sprint senza gloria chiusa comunque in 13ª posizione. Meglio resettare e pensare alla domenica dove la top10 sarà importante per tornare in fiducia con la Desmosedici numero 73. “Non è stato il nostro miglior sabato - ammette -. Siamo passati in Q2 con agilità ma poi è andato tutto nel verso sbagliato. Un errore umano non ci ha permesso di partire bene e da lì tutto in salita. La sprint è difficilissima senza una buona partenza. Domenica proveremo a girare la situazione: la gara lunga può aiutarci e l’obiettivo sarà fare più punti possibili”.