Posticipato il termine per le iscrizioni alla ‘Go to Barcolana da Ravenna’

Sono state prolungate fino al 5 ottobre le iscrizioni alla ‘Go to Barcolana da Ravenna’, la nuova regata annullata lo scorso anno a causa del maltempo che partirà il 6 ottobre alle 16.30 da Marina di Ravenna in direzione Golfo di Trieste e al cui vincitore sarà assegnato, per la prima volta, il Trofeo Gruppo Hera.

Si tratta di una delle regate di avvicinamento alla 54^ edizione della Barcolana, la regata velica più grande del mondo, appena iniziata che terrà i velisti impegnati fino al 9 ottobre prossimo, ed è organizzata dal Circolo Velico Ravennate (CVR) in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), grazie alla partnership con il Gruppo Hera.



Iscrizioni ancora aperte fino al 5 ottobre

Le previsioni sono favorevoli, quindi i team delle imbarcazioni provenienti dalla costa adriatica centrale e meridionale finora rimasti in stand by per via del meteo, possono ancora iscriversi all’avvincente regata collaterale, che darà loro modo di trasformare la risalita dell’Adriatico da Marina di Ravenna fino al Golfo di Trieste in una prova di altura, regata collaterale lunga 95 miglia marine (circa 176 km). Le iscrizioni sono aperte fino a domani, 5 ottobre: basta collegarsi al sito di Barcolana nella pagina dedicata alla regata (https://www.barcolana.it/it/in-mare/go-to-barcolana-da-ravenna-trofeo-hera).

Chi può partecipare alla ‘Go to Barcolana da Ravenna’

Alle iscrizioni alla prova d’altura, che partirà giovedì 6 ottobre pomeriggio per arrivare a Trieste nella giornata di venerdì, potranno partecipare tutte le barche con lunghezza maggiore di 8,46 m che fanno classifica alla Barcolana, che saranno divise nelle stesse classi: per questo gli armatori riceveranno un unico numero di mascone che li accompagnerà sia in questa regata di avvicinamento, sia durante l’evento di Trieste.



Il primo Trofeo Gruppo Hera

Per la regata di avvicinamento “Go to Barcolana da Ravenna” c’è in palio il Trofeo Gruppo Hera, che verrà assegnato al primo della classifica stilata applicando i compensi ORC e passerà di mano in mano ai vincitori di ogni edizione con la formula 'Challenge perpetuo’. Quest’anno a consegnarlo all’equipaggio che si aggiudicherà il podio sarà il Presidente della SVBG Mitja Gialuz.

Il trofeo è stato realizzato dalla studentessa Yuyu Zhao, vincitrice del concorso interno indetto dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, con cui Hera ha attivato importanti collaborazioni nell’ambito del proprio progetto Scart, che da oltre un ventennio promuove il recupero e il riuso delle risorse in campo artistico. Nella sua forma a piramide, la scultura richiama la sagoma triangolare delle classiche vele delle barche. La scelta di questa figura geometrica è dovuta anche al fatto che, avendo un vertice, richiama quello raggiunto dal vincitore della regata. Ognuna delle tre facce triangolari è impreziosita con la tecnica del micromosaico, tipica della tradizione ravennate.

Un sistema di compensi per far competere tutte le imbarcazioni ad armi pari

Per consentire a tutti i concorrenti di potersi aggiudicare il Trofeo Gruppo Hera la classifica over all valida per l’assegnazione del Trofeo verrà stilata adottando il sistema di tempo compensato ORC tra le barche in possesso di un certificato di stazza valido. Questo sistema, sviluppato e messo a punto in oltre 20 anni di sperimentazione, consente la comparazione tra imbarcazioni di diverse dimensioni e con caratteristiche eterogenee su uno stesso percorso.