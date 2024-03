Russi, il Comune premia i campioni del Ravenna Shooting Club

Nel corso del Consiglio comunale dello scorso 29 febbraio, l'Amministrazione comunale di Russi ha ospitato gli atleti del Romagna Shooting Club, associazione di Tiro Dinamico Sportivo con sede a Godo, che lo scorso dicembre ha partecipato ai Mondiali di Shotgun IPSC a Pattaya, in Thailandia.

A nome di tutta la Città, è stata consegnata una pergamena per meriti sportivi a:

- Simone Guidani, 20° posto assoluto nella specialità di Tiro dinamico sportivo - Divisione Open;

- Luca Simoncelli, Vice Campione del mondo di Tiro dinamico sportivo a squadre - Categoria Senior Divisione Open;

- Fabio Teodori, Campione del mondo di Tiro dinamico sportivo - Categoria Super Senior Divisione Open.

«E' un piacere - commenta l'Assessore allo Sport Mirco Frega - ospitare i rappresentanti del Ravenna Shooting Club, che hanno contribuito a dare lustro non solo al nostro Comune ma a tutta l'Italia ai Mondiali di Shotgun IPSC».

«L'impegno sportivo è sì individuale ma inorgoglisce moltissimo le comunità di appartenenza - ha commentato la Sindaca Valentina Palli - e quindi avere dei concittadini medagliati ci inorgoglisce particolarmente. Vi siamo molto grati e vi auguriamo tantissimi altri successi sportivi».

«Negli ultimi cinque anni - ha affermato il coordinatore del gruppo sportivo Carmine De Luise, ringraziando tutti - siamo riusciti a fare quello che non ci è stato possibile fare in 25 anni. L'Amministrazione comunale ci ha dato l'opportunità di avere una "palestra" dove allenarci. Questo ci ha consentito di crescere e di avere una accelerazione enorme che ci ha addirittura sorpresi: siamo stati notati e convocati in nazionale. Senza il contributo del Comune non avremmo avuto questo risultato. Ora si tratta di gestire questa opportunità. Noi ce la metteremo tutta».