Scherma, il cervese Matteo Galassi guida la nazionale under 20 nella vittoria agli Europei

Lo spadista cervese Matteo Galassi è artefice di un capolavoro agli Europei di Napoli 2024: in qualità di capitano della squadra rientra a casa dai Campionati europei “Under 20”, che si sono svolti a Napoli dal 26-28 febbraio, con la vittoria a squadre insieme ai suoi compagni di Nazionale: Nicoló Del Contrasto, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi. Precedentemente Matteo era rientrato a casa con un Bronzo nella gara di Coppa del Mondo “Under 20”, e con un buon quarto posto in Svizzera con la stessa squadra, ultima tappa in preparazione agli Europei, mentre ora già si pensa ai mondiali che si terranno a Riyadh il prossimo aprile. Saranno numerosi ancora gli appuntamenti verso il fine stagione per Matteo Galassi, carabiniere e atleta del Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima, accompagnato in questo percorso dalla maestra Greta Pirini, dallo staff di Scherma Cervia e della Nazionale.