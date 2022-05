Scherma, il cervese Matteo Galassi conquista l'oro ai Campionati del Mediterraneo

Ancora una medaglia per la scherma emiliano-romagnola dalle pedane di Al Salt, in Giordania, dove ieri, domenica 15 maggio, si sono chiusi i Campionati del Mediterraneo. A conquistarla è Matteo Galassi, spadista del Circolo della Spada Cervia, protagonista dell’oro ottenuto da Italia-2 nella prova a squadre mista maschile.

La squadra di Galassi, che contava anche su Mattia Raimondi per il fioretto e Leonardo Tocci per la sciabola, si è imposta per 30-20 nella finale contro Italia-1, composta dallo spadista Filippo Severini, lo sciabolatore Alessandro Conversi e il fiorettista Matteo Morini. Nei due precedenti turni, Italia-2 aveva superato la Spagna ai quarti e la Giordania in semifinale.