Supersport, Caricasulo ritrova finalmente la vittoria. A Mandalika è tripletta italiana

La vittoria di Gara 2 a Mandalika, ottenuta all'ultimo giro dopo una costante pressione sugli avversari, cancella il week end sfortunato di Phillip Island e ripaga Federico Caricasulo e il team Althea di tutto il lavoro fatto a partire dal primo giorno in Supersport.

Un setup perfetto ed un pilota aggressivo ma lucido sono stati la ricetta vincente di una gara perfetta la cui vittoria acquista ancora più valore per il fatto che tutti i protagonisti sono stati in gioco fino alla fine. Si tratta di un risultato ritardato dalla sfortuna ma assolutamente meritato. Il ravennate ha preceduto i riminesi Stefano Manzi (Yamaha) e Nicolò Bulega (Ducati), leader del campionato con 18 punti di margine proprio su Manzi. Un podio racchiuso in 1.546.

Da questo momento è possibile guardare il campionato con occhi diversi. Parte il conto alla rovescia per Assen. "E' stata una giornata al top - afferma Caricasulo -. Già sabato era andata bene sia in qualifica che in gara1, ma questa volta siamo riusciti a fare quello step che ci serviva per giocarcela fino alla fine e vincere. Sono contentissimo. Ci voleva perché dall'anno scorso stiamo lavorando tanto con la squadra ed era giusto che arrivasse finalmente un premio. Adesso dobbiamo rimanere concentrati e continuare a far bene a partire da Assen". Per Caricasulo si tratta della settima vittoria nella categoria. L'ultima risaliva al 2019 a Portimao.

"Abbiamo finalmente raccolto una bellissima vittoria che ha mostrato la maturità e la lucidità di Federico e un buon assetto della moto che è quello che fa la differenza quando in pista i piloti si equivalgono nelle prestazioni - le parole del general manager Genesio Bevilacqua -. Messa a punto, atteggiamento e strategia hanno fatto la differenza. Torniamo alla vittoria con Ducati dopo 11 anni e per me è molto eccitante vedere nuovamente il marchio Althea sul gradino più alto. Possiamo dire che è una vittoria completa e meritata perché in pista c'erano tutti i protagonisti. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che si sono battuti per questa vittoria. Federico è stato bravo ma abbiamo un team con un'esperienza che ci può portare lontano. Non faccio altri pronostici perchè al momento voglio soffermarmi sul fatto che, dopo un week end australiano da dimenticare, ne abbiamo uno da ricordare a lungo. Ci tengo ad esprimere tutta la mia passione per quello che stiamo facendo".