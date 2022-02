Tiro con l'arco, tanti podi per gli Arcieri Bizantini nel trofeo "Città di Ravenna"

Un fine settima intenso per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che tra sabato 19 e domenica 20 febbraio sono stati protagonisti sia in veste di arcieri, che di organizzatori al Trofeo “Città di Ravenna”, con il quale si è aperta ufficialmente la nuova stagione Indoor 2022-2023. I 139 gli atleti provenienti da 25 società della regione si sono dati battaglia nei quattro turni di gara, che hanno dato la possibilità anche a 14 Bizantini di giocare la loro partita. A farla da padrone, in termini di partecipazione, è stato il settore giovanile in continua crescita.

Sofia Fuschini e Beatrice Sebastiani (al debutto) colorano di giallo rosso il podio dell’arco olimpico junior femminile conquistando rispettivamente la medaglia d’oro e la medaglia d’argento con i punteggi di 525 (259+266) e 317 (179+138). Bravissima anche la piccola Viola Brunelli che conquista la medaglia d’argento con il punteggio di 370 (189+181) per la categoria giovanissimi femminile, la categoria più piccola ammessa alle gare). Conferme arrivano da Riccardo Venturi che con il punteggio di 567 (281+286) sale sul gradino più alto del podio nella categoria allievi maschile, arco compound. La medaglia d’oro va anche a Matelda Miolo, arco nudo junior femminile, con il punteggio di 335 (153+182). Ed è giallo rosso anche il podio dell’arco nudo master maschile: Marcello Tozzola e Simone Pizzi, conquistando rispettivamente il secondo e il terzo posto con i punteggi di 510 (257+253) e 500 (247+253). L’ultimo podio individuale è di Marcello Tozzola per l’arco olimpico master maschile, che, con un punteggio non proprio in linea con i recenti risultati di 558 (279+279), conquista la medaglia d’oro. L’unica medaglia di squadra arriva da Tozzola-Pizzi-Venturi per l’arco nudo master maschile che con il punteggio di 1478 (510+500+468) conquistano l’oro.

Gli altri piazzamenti: medaglia di legno per Denis Costantini che, per soli due punti, vede sfuggire il terzo posto piazzandosi 4° con 572 per il CO SM; 4° e 5° posto per Mirko Sebastian Grassi e Stefano Corelli per l’OL JM con i punteggi rispettivamente di 513 e 411; 5° Massimo Venturi per l’AN MM con 468; 5° e 7° Concettina Palmiero e Giusi Torelli (al debutto gare) per l’OL SF con i punteggi di 484 e 375; chiude i piazzamenti Giovanni Putzu 20° per l’OL MM con 447. Finite le fatiche per l’organizzazione della gara di casa gli Arcieri Bizantini ora si concentrano sull’appuntamento più importante della stagione, i “XLIX Campionati Italiani Indoor” che prenderanno il via il giorno 24 febbraio presso la Fiera di Rimini. E se i campionati devono ancora cominciare la piccola società ravennate un primo risultato lo ha già ottenuto qualificando ben 6 atleti, il più alto numero di qualificati mai raggiunto. Marcello Tozzola, Simone Pizzi (al debutto) e Angela Padovani saranno presenti con l’arco nudo; Denis Costantini e il giovane Riccardo Venturi con l’arco compound (entrambi al debutto), Sofia Fuschini e Marcello Tozzola con l’arco olimpico.