Tennis, a Massa Lombarda una settimana di sport nel segno dell'inclusione

Il Circolo Tennis Massa Lombarda si appresta a vivere un altro fine settimana di sport nel segno dell’inclusione. Sabato 28 e domenica 29 maggio, infatti, i campi del club romagnolo ospitano la quarta tappa dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving, circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che affianca da qualche anno quella che è ormai la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il "Tennis Trophy FIT", progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande.

Dopo il successo dell’iniziativa andata in scena nel luglio 2020, il circolo di via Fornace di Sopra torna così ad accogliere questa importante manifestazione, che prevede un torneo a girone (iscrizioni entro giovedì 26 maggio inviando una mail all’indirizzo tenniscarrozzina@federtennis. it), con incontri sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle 9 alle 12.



Inoltre sabato 28 si svolgerà anche una giornata promozionale dedicata al tennis in carrozzina, presenti il tecnico federale Giancarlo Bonasia e il fiduciario regionale Matteo Versari: quindi, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, i tecnici saranno a disposizione di tutti coloro che volessero provare a giocare, mettendo a disposizione sia la carrozzina sportiva che la racchetta.

“Abbiamo coinvolto anche il Comitato Paralimpico per quello che sarà un evento davvero nel segno dell’inclusione: i ragazzi partecipanti potranno confrontarsi anche con allievi del nostro circolo normodotati”, spiega Versari, che dallo scorso anno fa parte dello staff tecnico del Ct Massa Lombarda.

La quarta edizione della manifestazione itinerante, partita da Palermo e proseguita con gli appuntamenti a Rho e Bra, toccherà poi in giugno Rivoli Torinese e Sulmona, per culminare nel Master Finale a Roma dal 23 al 31 luglio.

“Proseguiamo con convinzione l’impegno sul fronte del wheelchair ed è per noi motivo di orgoglio essere sede di una delle sei tappe di questo prestigioso circuito, l’unica in Emilia Romagna – commenta Massimo Albertazzi, membro del consiglio direttivo del Circolo Tennis Massa Lombarda – Come già in passato, inviteremo alcuni giovani giocatori del nostro circolo per palleggiare con i protagonisti dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving, convinti che per loro si tratti di un’esperienza ricca di valori positivi. Anche perché lo sport per tutti è sempre stata una delle direttrici che come dirigenti abbiamo perseguito nel portare avanti la nostra attività. Colgo l’occasione, dunque, per invitare tutti, autorità e semplici appassionati, a vivere insieme a noi questo bel momento”.