Tennis, Ravenna Sport Center pareggia nell'ultimo match di girone: ora sfiderà Parma nei play-out

Si conclude con un pareggio casalingo, 3-3 contro il San Pietro Tennis Project, formazione bolognese di San Pietro in Casale, la prima fase regionale a gironi del Ravenna Sport Center nel campionato di serie C maschile. Domenica i ravennati guidati dal presidente-maestro Cesare Guiotto hanno giocato un buon match contro il bolognesi, sfiorando la vittoria, considerato che i gemelli Bezzi hanno perso entrambi in tre set match molto equilibrati, e comunque confermando di essere in crescita e pronti alla sfida di play-out che deciderà la permanenza in serie C. I punti per il team ravennate sono arrivati da Marco Nanni in singolare e dai doppi Bezzi-Bezzi e Nanni-Trasforini.