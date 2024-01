Tiro con l'arco, da San Marino giungono 7 medaglie per gli Arcieri Bizantini

Inizia sotto i migliori auspici il 2024 per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che nella penultima gara valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati Italiani, il “2° Torneo Indoor 3 Torri” di San Marino, mettono a segno 6 podi individuali e uno a squadre. Venturi Riccardo, unico bizantino nelle categorie giovanili, si aggiudica la medaglia d’oro nell’arco compound junior maschile con il punteggio di 581 (293+288), a soli due punti dal suo personale. Medaglia d’oro anche per Baroncini Michele, categoria senior maschile AN, che inizia l’anno migliorando il proprio personale (ottenuto a dicembre a Lagosanto) di 10 punti e stabilendo il nuovo record di compagnia con il punteggio di 535 (262+273). Sempre nella categoria senior AN, ottimo risultato anche al femminile, dove Donatella Domini si piazza saldamente in testa alla classifica vincendo la medaglia d’oro con il punteggio di 470 (239+231).

Molto buone le prestazioni dei master dell’arco nudo che, all’inizio dell’ultimo turno di domenica, avevano il monopolio del podio con tre piazzamenti. L’inserimento di un atleta degli Arcieri Matelica (Carmine Mascolo) al primo posto, trasforma, quello che poteva essere una tripletta in una doppietta. Per soli due punti, Simone Pizzi, vede sfumare l’oro e vince la medaglia d’argento con il punteggio di 522 (262+260). Terzo Massimo Venturi con il punteggio di 513 (250+263) che si aggiudica il bronzo. Rimane purtroppo fuori dal podio Marcello Tozzola, classificatosi 4° con il punteggio di 506 (252+254). Medaglia d’oro per la squadra composta da Pizzi-Venturi-Tozzola con il punteggio di 1541 (522+513+506). Ritorna invece sul primo gradino del podio Angela Padovani, che già a Moglia il 7 gennaio aveva vinto la medaglia d’oro, con il punteggio di 481 (242+239) nella classe master femminile AN. Anche nel femminile il quarto posto è giallorosso, con Sabrina Bandini e il punteggio di 433 (217+216). Nell’arco olimpico master maschile Tozzola non riesce a replicare il podio ottenuto a Moglia la settimana scorsa (medaglia d’oro con il punteggio di 559) e si piazza 6° con il punteggio di 526 (265+261). I risultati ottenuti nel fine settimana fanno guadagnare utili posizioni nella ranking dei CI, che si chiuderà ufficialmente il fine settimana del 27 e 28 gennaio.