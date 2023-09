Tiro con l'arco, mixed team vittorioso ai 61esimi campionati italiani targa

Dopo la lunga selezione di gare estive, gli Arcieri Bizantini portano ben 7 atleti ai “61esimi Campionati Italiani Targa Fitarco” che si sono svolti dal 24 al 27 agosto nel borgo medioevale di Serravezza in provincia di Lucca. Presenti alla manifestazione i migliori 800 arcieri italiani tra cui spiccano i nomi di svariati medagliati olimpici e di tutta la nazionale al completo, suddivisi in 5 categorie (ragazzi, allievi, juniores, seniores e master) e 3 divisioni con la presenza, oltre che dell’arco ricurvo e compound, per la prima volta in outdoor anche dell’arco nudo. Le qualifiche si sono tenute presso lo stadio comunale e le finali per gli assoluti nella splendida cornice dei giardini del palazzo Mediceo.

Bene i bizantini in gara che hanno ottenuto ottimi piazzamenti. Unica ad arrivare a medaglia, con un ottima gara ed uno splendido 3° posto di classe master femminile AN è Angela Padovani con 539 punti (270+269). Prima medaglia "rosa" per gli arcieri Bizantini ad un campionato Italiano Targa, la Padovani con grande regolarità è costantemente nelle prime posizioni della classifica fin dall'inizio ed agguanta il bronzo proprio all'ultima volée conquistando anche il diritto ad accedere alle finali assolute individuali dove però, perde dalla numero 3 della ranking Fabia Rovatti per 6-0. Sempre per l’arco nudo:Matelda Miolo 6° con 478 punti (250+228) categoria juniores, Michele Baroncini 15° con 588 punti (300+288) categoria seniores, Marcello Tozzola Arco 6° con 593 punti (294+299) e Simone Pizzi 20° con 564 (272+292) per la categoria master. Per la divisione compound Riccardo Venturi 6° con 661 punti (328+333) nella categoria juniores. Tozzola qualificato anche con l'arco olimpico, bissa posizione e punteggio ottenuto per l’AN: 6° a 593 punti (297+296) anche se con parziali differenti. Giancarlo Casadio non classificato individualmente ma a completamento della squadra master maschile ottiene 222 punti e consente alla squadra di qualificarsi 7° con 1379 punti.

Agli scontri diretti per le finali assolute accedono anche la squadra maschile arco nudo composta da Tozzola, Baroncini e Pizzi, che cede ai quarti di finale per 6-2 contro l'arco club Pontino di Roma ( Vasta, Cignitti, De Marni) squadra che vincerà poi l'argento in finale. Vendica la sconfitta della squadra master il mixed team, sempre arco nudo, composta da Padovani e Tozzola che vincono un ottimo argento assoluto. Giunti ai quarti con un perentorio 6-0 sull'arco club Pontino (D'Alessandri-Vasta), passano anche in semifinale contro gli arcieri Volpiano (Schettino-Berti) per 5-1 ma hanno la peggio perdendo per 0-6 contro la coppia degli arcieri delle alpi formata da Medico-Seimandi che vincono l'oro.