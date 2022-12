Il Tour de France 2024 passerà anche da Ravenna: svelato il percorso

Una grande occasione per tutto il territorio romagnolo e per la provincia di Ravenna. Nel 2024 il Tour de France partirà eccezionalmente dall'Italia con tre tappe che attraverseranno l'Emilia Romagna. E in particolare la seconda tappa, la Cesenatico-Bologna, vedrà la grande corsa ciclistica percorrere anche le strade del Ravennate.

Il percorso

La seconda tappa del Tour 2024, come anticipato, prenderà il via da Cesenatico e si dirigerà subito verso nord diretto verso Cervia e Milano Marittima. La corsa, proseguirà poi verso Classe e Ravenna, con un attraversamento della città. La gara a quel punto prevede una deviazione verso l'entroterra, in direzione di Faenza, per raggiungera la cima del Monticino nei pressi di Rontana. Dopo un passaggio verso Riolo, la tappa proseguirà quindi verso Imola e Bologna, dove è fissato l'arrivo.

Bonaccini: "Una grande opportunità"

"Un traguardo storico. È ufficiale: l’edizione 2024 del Tour de France partirà da Firenze e dall'Emilia-Romagna - commenta il presidente della Regione Stefano Bonaccini - In oltre cento anni di storia, parte dall’Italia per la prima volta la più famosa corsa ciclistica, uno dei primi tre eventi sportivi più seguiti al mondo al mondo. Un appuntamento straordinario, con al centro l'Emilia-Romagna (domani a Bologna presenteremo le tappe in regione). Ci abbiamo lavorato tantissimo, in silenzio, per anni, credendoci anche quando pochi lo ritenevano possibile. Oggi tagliamo invece un traguardo storico, per l’Emilia-Romagna e il Paese: una grande festa di sport, una grande opportunità per l’Italia".