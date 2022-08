Scatta il Triathlon di Faenza: tutte le modifiche alla viabilità

In occasione del Triathlon di Faenza 2022, gara in programma domenica 28 agosto con un percorso che interessa vari tratti di strada del centro abitato, sono in programma diverse modifiche alla viabilità ordinaria.

Dalle ore 11.00 del giorno 27/08/2022 alle ore 22.00 del giorno 28/08/2022 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in: piazzale Pancrazi nella parte compresa tra l’ingresso della piscina ubicata al civico 1/A e il parco Bucci.

Il giorno 28/08/2022 dalle ore 06.00 alle ore 22.00 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in: piazzale Pancrazi nella parte compresa tra la corsia di accesso da via Oberdan e il parco Bucci.

Inoltre, domenica 28 agosto, dalle ore 09.45 alle ore 13.00, e comunque fino al termine della circolazione sui percorsi della manifestazione, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi diretti alle o provenienti dalle zone di seguito indicate:

- via Oberdan nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Pancrazi e l’intersezione con via Medaglie d’Oro;

- via Giovanni XXIII nel tratto compreso tra l’intersezione con via Oberdan e l’intersezione con via Kennedy;

- via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra l’intersezione con via Oberdan e l’intersezione con via Montevecchi;

- via Emilia Ponente nel tratto compreso tra l’intersezione con via Volta e la rotonda I° Maggio;

- via Risorgimento nel tratto compreso tra l’intersezione con via Leonardo da Vinci e la rotonda I° Maggio;

- via Portisano nel tratto compreso tra l’intersezione con via Montevecchi e l’intersezione con via Sant’Orsola;

- via Sant’Orsola nel tratto compreso tra via Portisano e l’intersezione con piazzale Tambini.

Dalle ore 09.45 alle ore 13.00 e comunque sino a cessate esigenze, all’interno del centro abitato divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni, per la durata necessaria al transito dei concorrenti sulle seguenti strade:

- corsia di accesso da via Oberdan in piazzale Pancrazi e area d’intersezione tra via Oberdan e piazzale Pancrazi;

- via Oberdan nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Pancrazi e la rotonda I° Maggio;

- rotonda I° Maggio;

- via Graziola;

- piazzale Tambini;

- via Sant’Orsola nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Tambini e il segnale di fine centro abitato;

- viale ciclo pedonale di via Oberdan dall’accesso a piazzale Pancrazi fino alla linea ferroviaria Faenza-Firenze;

- viale ciclo pedonale compreso tra la linea ferroviaria Faenza-Firenze e il parco Bucci;

- viale ciclo pedonale di via Marozza.