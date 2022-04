Vela, ad Arco brillano le ravennati Nina Ivaldi e Giada Babini: prime tra le Under 17

FIne settimana denso di appuntamenti per le squadre agonistiche del Circolo Velico Ravennate impegnate tra Senigallia (Optimist), Arco (29er) e Rimini (ILCA). Sette prove in tre giorni di regata per i sessanta equipaggi iscritti alla 2° Regata Nazionale 29er di Arco. Un evento che ha dovuto fare i conti con la neve e con un Peler (vento da nord tipico del Garda) ghiacciato. Condizioni meteo instabili, che non hanno permesso di chiudere il programma previsto, ma nonostante ciò gli equipaggi romagnoli hanno saputo dimostrare grande grinta e tenacia. Nina Ivaldi e Giada Babini hanno chiuso con soddisfazione none in generale, seconde nel femminile e prime Under 17 Femminile.

“Per loro è la prima stagione insieme, la loro seconda regata, Nina arriva da un anno in 420 e stanno mettendoci tutto ciò che hanno” commenta la coach del CVR Carolina Rendano. Un po' sotto tono Giacomo Gatta-Vittoria Sampieri (CNS), che purtroppo non hanno trovato un buon feeling con queste giornate, sono pronti però a rimettersi presto in gioco per riiprendersi una posizione in classifica che rispecchi realmente la loro esperienza e capacità. Francesco Trucchi-Massimiliano Scalzulli (CNS), alla seconda regata in 29er, aggiungono un'importante esperienza per la loro crescita velica. Lorenzo Pleiadi Lampronti-Lorenzo Tanesini, al loro esordio nella classe 29er, hanno regatato con grande impegno, mettendo a frutto i primi pochi allenamenti fatti fino ad ora.

Meteo inclemente a Senigallia in occasione della Selezione Interzonale Optimist X-XI-XII-XIII: solo tre le prove portate a termine, confluiete in una classifica finale complicata dal mancato ingresso dello scarto. Oltre duecento i timonieri al via, Condizioni che non hanno deconcentrato i giovani atleti del Circolo Velico Ravennate, guidati come sempre dal coach Gianni ‘Spike’ Maioli. Ben sette i timonieri entrati nel gruppo di merito, con Edoardo Masotti ottimo quinto tra gli Juniores. “E’ stato un evento difficile, nel quale anche i migliori hanno faticato molto: sono molto contento dell’approccio e di come i ragazzi hanno saputo usare la testa nel corso delle regate” ha commentato Maioli.

Ottima prestazione dei ragazzi di Ravenna 1 in occasione delle Selezioni Zonali a Squadre Optimist, evento valido per ottenere la qualificazione al Campionato Italiano di specialitá. Sei le squadre impegnate, due del Circolo Velico Ravennate, due di Cervia e due di Rimini. Composta da Masotti, Brera, Ghirelli, Riccetti e Ivaldi, Ravenna 1 ha vinto tutte le regate, mostrando di far valere uno spirito di squadra ormai consolidato. Ravenna 2 (Raspadori, Uffreduzzi, Facchini, De Angelis e Mengozzi) hanno chiuso al quarto posto, non mancando di mettere a segno qualche vittoria di rilievo.

Soddisfacente trasferta riminese per i portacolori del Circolo Velico Ravennate, impegnati nel Memorial Sorci riservato agli specialisti della classe ILCA. Federico Asioli ha chiuso al secondo posto della competitiva classe ILCA 6, dove a imporsi é stato Kenje Sem Werpers del Cervia Yacht Club. Vittoria per Matteo Guardigli tra gli ILCA 7, dove a completare il podio é stato Simone Babini. L'appuntamento è stato anche l'occasione per i più giovani del gruppo, entrati in squadra quest'anno, per prendere confidenza con la Classe.