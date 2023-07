Vela, atleti ravennati protagonisti al Mondiale 49er

Ottima performance per il binomio composto da Lorenzo Pezzilli (Circolo Velico Ravennate) e Tobia Torroni (Club Nautico del Savio) che, in occasione del 49er Junior World Championship disputatosi nel corso della Travemunder Woche, hanno chiuso in top ten dopo aver lottato a lungo per posizioni ancor più prestigiose. Una prestazione che è valsa il titolo di vice campioni iridati Under 21. Una sessantina gli equipaggi in gara, per una classifica che è stata dominata dagli australiani Jack Ferguson e Jack Hildebrand.

"E' stato un campionato complesso, caratterizzato da un meteo che ha portato temporali, pioggia e venti freddi. Un campo veramente difficile, reso ancor più complicato dal livello degli altri equipaggi, che non ci ha impedito di dire la nostra tanto che ci siamo qualificati come quarti per le finali che, come logico che sia, sono state la parte più difficile dell evento. Anche in questa fase ci siamo difesi bene, contraddistinguerci con dei buoni parziali, tra cui un primo di giornata, ma abbiamo anche sofferto un ritiro e altre prove meno brillanti. Con l’ultima prova siamo scivolati dal quarto all'ottavo posto e un pò di amaro rimane sicuramente ma ce ne andiamo dalla Germania con un pò più di esperienza e con maggior determinazione e consapevolezza. Il titolo di vicecampioni U21 ci rende orgogliosi e ci fa capire che la direzione in cui stiamo lavorando insieme al nostro coach Matteo Pilati è quella giusta" ha commentato Lorenzo Pezzilli del Circolo Velico Ravennate.

Contestualmente, a Follonica si è disputato il Campionato del Mondo RS Feva, segnato, specie nel corso della seconda giornata, da condizioni meteo impegnative. Alla fine l’ha spuntata l’imprendibile equipaggio britannico composto da Ben Greenhalgh e Tom Sinfield ma, nelle nove regate svolte, ci sono stati momenti di gloria anche per l'equipaggio del Circolo Velico Ravennate composto da Carlotta Palmarini e Aurora Emiliani, dodicesime assolute e terze in ambito femminile anche grazie a un finale in crescendo. Bene anche Amerigo Bottura e Silvia Bunicci che hanno chiuso al ventesimo posto di una flotta composta da oltre duecento equipaggi, ottenendo un primo e due quarti di giornata. Ad accompagnare il team del sodalizio di Via Molo Dalmazia sono stati Matteo Rusticali e Raffella Trucchi.

"Gli scorsi giorni i rappresentati delle nostre squadre agonistiche, impegnati in eventi internazionali nell'ambito di classi di riferimento della vela giovanile, hanno portato belle soddisfazioni al Circolo Velico Ravennate. Si tratta di velisti che sin dalle prime uscite hanno scelto i colori del nostro club e questo ci rende doppiamente orgogliosi - commenta Matteo Plazzi, vice presidente del Circolo Velico Ravennate - Sono risultati che premiano gli atleti, il lavoro degli ultimi anni, tutto lo staff del circolo e che, sono sicuro, saranno da stimolo per i protagonisti stessi e i loro compagni di squadra".