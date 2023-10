Vela, campionato Italiano di Match Race: Rocco Attili è il nuovo campione italiano

Superando in finale per due a zero l'esperto Jacopo Pasini, Rocco Attili si è laureato campione nazionale di match race: un successo meritato, giunto dopo quattro secondi posti a impreziosire il palmares di quello che, ormai da tempo, è lo skipper italiano meglio piazzato nella ranking list internazionale dell'uno contro uno. Con Rocco Attili si fregiano del titolo Livia Tarabella, Gianluca Perasole, Ashik Crevatin e Luca Camilli.

Detto del già otto volte campione italiano Jacopo Pasini, finito secondo nel corso di una giornata che ha dovuto fare i conti con il costante diminuire della brezza, a completare il podio è stato Michele Ivaldi: protagonista indiscusso del Round Robin, ha mancato il passaggio alla finale superato da un determinato Rocco Attili.

La quarta piazza è andata al campione uscente Luca Valentino che, vinto il Round Robin, ha ceduto il passo in semifinale al citato Pasini per poi essere battuto due a uno da Ivaldi nella finalina di consolazione.

La manifestazione, organizzata con il supporto della Federazione Italiana Vela, ha regalato motivi di soddisfazione anche per Giulio Tamburini (con lui Carlo Centrone, Gabriele Centrone, Nina Bramucci e Federico Romeo), premiato come miglior Under 23, e Sofia Giondi (con lei Chiara Degli Angioli, Andrea Dall'Ora, Martina Capuccini e Giorgia Taddei), laureatasi campionessa italiana femminile.

"Come Circolo Velico Ravennate siamo felici di aver organizzato un Campionato Italiano di Match Race con un numero così elevato di giovani: sono stati tre giornate di ottima vela, ciò anche in virtù della varietà delle condizioni meteo, e dell'ottimo lavoro svolto da Ufficiali di Regata e volontari, il cui apporto è deterninante per la bona riuscita delle nostre manifestazioni" ha commentato il vice presidente del sodalizio di Via Molo Dalmazia, Matteo Plazzi.

Il match race tornerà a Marina di Ravenna il prossimo anno: Eurosaf, la federazione europea della vela, ha infatti scelto il Circolo Velico Ravennate per organizzare il Campionato Europeo di Match Race 2024.