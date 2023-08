Vela, il via a Ravenna della Coppa 'Kinder Joy of moving'

Partono due settimane intense di grande vela giovanile italiana. La Federazione di vela organizza come ogni anno tra fine agosto e inizi di settembre una serie di regate che sono diventate il fiore all’occhiello per l’intera vela italiana. Si comincia da Marina di Ravenna con la storica Coppa Primavela 'Kinder Joy of moving', affiancata alla Coppa del Presidente. Nella serata di lunedì si è svolta la cerimonia di apertura in piazza San Francesco, da martedì a giovedì si svolgono tre giorni di regate per quattro classi su altrettanti campi di regata.