Vela, Luca Moschini rappresenterà Ravenna ai campionati del mondo in Grecia

Luca Moschini, atleta del Centro Velico Punta Marina parte per Volos, in Grecia, per disputare il Campionato Mondiale ILCA4 (Classe Laser), categoria under 18. I primi giorni saranno di allenamento e per prendere confidenza con il campo di regata, le acque e i venti del Golfo di Pagassea. Dal 22 al 30 luglio si svolgeranno le regate con i 440 atleti (228 ragazzi e 150 ragazze) selezionati da tutto il mondo. I primi tre giorni stabiliranno le batterie di regata: gli atleti saranno divisi in classi di merito in base ai primi risultati (nell’ordine: Gold, Silver, Bronz) e continueranno a regatare fino a fine mese. Il nostro atleta è l’unico partecipante della XI Zona FIV, quella dell’Emilia Romagna, e farà compagnia ad altri 19 atleti italiani che affronteranno le acque greche. Luca Moschini sarà accompagnato dal nostro allenatore Francesco Pontone e le regate saranno seguite sul campo dall’allenatore nazionale FIV Fabio Zeni. Si tratta per il Centro Velico di Punta Marina di un importante risultato ma anche di una conferma del nostro atleta che da pochi anni si è affacciato alla Classe Laser con ottimi risultati fin da subito sia in campo nazionale che internazionale. Nel 2022 ha partecipato a tre regate Italia Cup classificandosi sempre entro il 30° posto (21°, 24°, 31°). Sempre al primo posto nelle quattro regate zonali. Primo alla Coppa Campioni, 10° al campionato europeo under 18. In questo anno ha già migliorato con un ottavo e un settimo posto all’Italia Cup. All’Euro Cup di Riva del Garda si è classificato nono, è il primo nel ranking di zona e al terzo posto nella ranking nazionale under 18 della categoria. Quindi abbiamo tutti i presupposti che torni con ottimi risultati! L’augurio di tutto il Centro Velico Punta Marina è che si diverta, che viva una bella e utile esperienza, magari con qualche trofeo da portare “a casa”.