Vela, torna nelle acque di Ravenna la Barcolana: "La regata più affollata del mondo"

Il Circolo Velico Ravennate e la Società Velica di Barcola e Grignano sono pronte a organizzare nuovamente, in partnership con il Gruppo Hera, la “Go to Barcolana da Ravenna - Trofeo Hera”, la regata di avvicinamento che collegherà il Centro Adriatico a Trieste annullata l’anno scorso a causa del maltempo. Una prova d’altura di 95 miglia che porterà gli scafi, ogni anno almeno una cinquantina, provenienti in particolare da Emilia-Romagna e Marche a partecipare alla regata più affollata del mondo.

Si partirà giovedì 6 ottobre nel tardo pomeriggio, per arrivare a Trieste nella giornata di venerdì. Potranno partecipare tutte le barche d’altura con lunghezza maggiore di 8,46 m che fanno classifica alla Barcolana, che saranno divise nelle stesse classi. Il trofeo verrà assegnato al primo della classifica stilata applicando i compensi ORC. Le imbarcazioni provenienti dall’Adriatico meridionale potranno concentrarsi a Ravenna, uno dei porti più sicuri e agibili con ogni condizione meteo, a partire dal fine settimana precedente.

Le iscrizioni alla Go To Barcolana da Ravenna saranno aperte a settembre, mentre nel mese di agosto verranno caricati i primi documenti ufficiali. L'unica condizione è essere iscritti alla Barcolana: per questo gli armatori riceveranno un unico numero di mascone che li accompagnerà sia in questa prova di avvicinamento, sia durante l’evento di Trieste.