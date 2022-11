Volley serie D, la Fenix corsara a Rimini. La Tecnoprotezione capitola a Budrio

Netta vittoria per 3-0 per la Fenix sul campo della Stella Rimini, brava ad aggiudicarsi un match molto combattuto. Con questo successo le faentine mantengono la vetta della classifica che condividono con Portuali Ravenna e Bagnacavallo. “Sono molto contento della prestazione perché stiamo crescendo di testa e siamo sempre più concentrate partita dopo partita – spiega coach Loris Polo -. Nel primo set abbiamo alternato buone cose ad errori banali, ma quando ci siamo trovati sotto 20- 22 abbiamo tenuto mentalmente vincendolo 25-22: credo che un mese e mezzo fa non lo avremmo vinto ed è il segnale dei nostri progressi. Nel secondo abbiamo giocato bene fino al 24-18 poi c’è stato un mini blak out, ma abbiamo comunque mantenuto la lucidità per vincere. Nell’ultima frazione abbiamo invece giocato molto bene come dimostra il punteggio di 25-12”. Nel prossimo turno la Fenix giocherà sabato 3 dicembre alle 20.30 al PalaBubani contro le Portuali Ravenna.

Seconda sconfitta consecutiva invece per la Tecnoprotezione, caduta 0-3 sul campo della Pallavolo Budrio. I faentini hanno anche in questa occasione faticato a ritrovare il ritmo gara e l'incisività offensiva e così Budrio è riuscita ad imporsi senza troppa fatica. Una sconfitta che servirà per lavorare in allenamento con ancora maggiore determinazione per ritrovare anche quell’atteggiamento che spesso è mancato. La Tecnoprotezione ritornerà in campo giovedì 1 dicembre alle 21 in casa contro Portomaggiore.