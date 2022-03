Windsurf, i ravennati Barletta e Forani impegnati nelle acque spagnole

Prima regata del 2022 per la squadra agonistica settore windsurf dell’Adriatico Wind Club Ravenna ed è da subito "evento internazionale": Luca Barletta (under 17) e Francesco Forani (under 19) mercoledì 9 marzo inizieranno a Cadice, Spagna, le prime regate valide per gli Youth & Junior iQFoil International Games sulla nuova tavola iQFoil, olimpica senior a Parigi 2024. Finora si erano svolti solo allenamenti sul mare di casa e, nel caso di Forani, anche in Tirreno, in occasione dello stage giovanile foil organizzato dalla Federazione Italiana Vela. A Cadice presente il coach Roberto Pierani, che in queste prime giornate di permanenza andaluse sta studiando insieme ai due atleti il campo di regata. La manifestazione si concluderà domenica 13 marzo; al via 130 atleti provenienti da 18 paesi.