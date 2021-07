Atletica Faenza, ottime prestazioni ai Campionati regionali allievi e juniores

Nel fine settimana sono andati in scena a Castelfranco Emilia (MO) i Campionati regionali allievi e juniores. Una bella trasferta per Atletica 85 Faenza che trova addirittura un doppio successo con Giulia Gandolfi, nei 400m e nei 400hs, dove l'atleta ha fatto registrare il nuovo record sociale (1’01"21) che è la terza prestazione stagionale in Italia e la nona all time in Emilia Romagna. Inoltre secondo posto negli 800m per Cesare Linguerri, mentre, tra gli allievi, vittoria di Matilde Ponti nella marcia e secondo posto per Mattia Ferri nel salto in alto e Arianna Marocchi nel salto in lungo.

Nel prossimo weekend ben tre atleti della società manfreda parteciperanno ai Campionati Italiani Individuali su pista allievi di Rieti avendo ottenuto i minimi di ammissione: Aurora Bacchini nell'eptathlon, Mattia Ferri nell’alto e Arianna Marocchi nel salto in lungo.