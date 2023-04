Atletica Ravenna, ottimi risultati per i bizantini nelle trasferte di Faenza e Santarcangelo

A Faenza, nella prima giornata dei Campionati Provinciali Cadetti per le province di Ravenna e Forli-Cesena, il primo appuntamento outdoor della stagione, brillano le giovani leve ravennati, confermando le ottime prestazioni invernali indoor. Angelica Antonioli si è aggiudicata lo sprint degli 80 metri con il record personale di 10”2; per la neo campionessa provinciale degli 80 metri ottima prova anche nel getto del peso con il 4º posto ed il record personale di 8,36. Nel mezzofondo due acuti da parte delle sorelle Emma e Noemi Giacomoni ed altri due titoli provinciali conquistati: Emma Giacomoni si è imposta nei 2000 metri con il personale di 8’00”7, Noemi Giacomoni ha vinto la gara dei 1200 siepi con il personale di 4’20”1. Nei 2000 metri cadette buon 6° posto per Valentina Gallo Modena, con il personale di 8'37"8. Nella gara dei 300 ostacoli Maddalena Dini è salita sul 2° gradino del podio, con il record personale di 50”3 e si è aggiudicata il titolo provinciale; alle sue spalle, terza, Erika Gentile, con il primato personale di 50”7. Ancora un titolo provinciale, questa volta nel lancio del disco per Alice Palazzi, seconda con personale di 19,90; Alice si è cimentata anche nel getto del peso con un buon 5° posto con 8,02 metri. Sempre nel getto del peso, Nicole Fabbri ha chiuso 6ª con 7,93. Ottima prestazione per Giorgia Guberti, terza al suo debutto nel lancio del giavellotto con personale di 27,57. Nel salto in lungo buon 4ª posto per Elisabetta Soglia con 4,47. Negli 80 cadetti Leonardo Prati ha ottenuto un bel 4º posto, correndo sotto i 10 secondi: 9”9.

Ragazzi e ragazze dell’Atletica Ravenna in evidenza anche nel biathlon tenutosi a Santarcangelo. Davide Benini si è aggiudicato il Biathlon Ragazzi con 1326 punti: 1º posto nella prova dei 60 ostacoli con 9”4 e 2º posto nel getto del peso con 10 metri. 4º Andrea Ricci con 1010 punti (buon 4º posto nei 60 ostacoli), 6º Leonardo Ragusi con 970 punti (ottimo 3º nei 60 ostacoli) e 13º Daniele Vecchio Domanti con 818 punti (buona prova sui 60 ostacoli, 12º).

Tra le ragazze 4º posto complessivo nel biathlon per Klara Cifliku con 1056 punti (due prove molto “solide”, 7ª nel peso ed 8ª nei 60 ostacoli!) e 7ª Alice Bergamini con 1034 punti (buon 3ºposto nei 60 ostacoli). Un ottimo bottino per i giovani portacolori dell’Atletica Ravenna, alla loro prima uscita primaverile.