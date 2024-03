Basket, secondo scontro diretto consecutivo in chiave play off per i Blacks, trasferta a Chieti

Secondo scontro diretto consecutivo in chiave playoff per i Blacks, attesi domenica alle 18 al PalaTricalle di Chieti dove troveranno una Lux in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata a Fabriano. I teatini hanno un punto in meno dei Raggisolaris (durante la stagione sono stati penalizzati di un punto) e domenica scorsa sono usciti dalle prime otto dopo molti mesi. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Lnp Pass.

L'avversario

Una rivoluzione che non ha cambiato le ambizioni della Lux Chieti, in piena corsa per un posto nei playoff. I teatini hanno vissuto una stagione ricca di colpi di scena, dove c’è stata la penalizzazione di un punto e la partenza di ben tre giocatori (Edoardo Tiberti, Juan Rodriguez Suppi e Maurizio Del Testa), ma la squadra è sempre stata più forte di tutto, riuscendo a restare stabilmente tra le prime otto. Merito di coach Daniele Aniello che ha portato stabilmente la squadra in zona playoff per molti mesi, da cui però è uscita nella scorsa giornata dopo la sconfitta a Fabriano.

Il leader di Chieti è l’estone Karl Joan Lips, miglior realizzatore dei suoi con 18.5 punti a cui aggiunge 9.4 rimbalzi di media, ritornato in Abruzzo dopo l’esperienza in A2 del 2021/22 (nella prima parte di stagione ha giocato nella massima serie bulgara nel Balkan Bovtegrad). L’altro innesto apportato a stagione in corso è stata l’ala\pivot Obinna Nwokoye, arrivato dalla B Regionale dove giocava a Monopoli.

Altri giocatori di punta della Lux sono il centro Alessandro Paesano, che viaggia a 11.8 punti di media, la guardia Leonardo Ciribeni (10.3) e il play Roberto Maggio (10.4): tre atleti di categoria che conoscono molto bene il terzo campionato nazionale.

Un importante impatto sulle partite lo danno anche la guardia\ala Gabriele Berra, l’ala argentina Enzo Cena, pure lui una presenza fissa della serie B negli ultimi anni, e il play Thomas Reale, ex di turno che ha giocato nei Raggisolaris nella stagione 2021/22. Completano il roster gli under Simone Gelormini, Riccardo Febbo, Andrea Leonetti e Loris Masciopinto.

Quella di domenica sarà la quarta volta in cui Raggisolaris e Chieti si incontreranno (all’andata vinsero i Blacks 72-56), con i faentini che conducono 2-1.

Il prepartita

“Con Chieti sarà il secondo scontro diretto consecutivo dopo quello con San Severo – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e mi aspetto una partita ruvida e con molto agonismo, perché entrambe le squadre vorranno vincere. Anche se ha perso le ultime due partite in casa, il campo di Chieti resta molto difficile da espugnare, ed infatti poche settimane fa ha battuto Ruvo di Puglia. Dovremo quindi essere bravi ad avere il giusto atteggiamento e ad essere sempre concentrati. Rispetto alla gara d’andata, la Lux ha cambiato molti giocatori ed è diventata più fisica, inserendo uno straniero come Lips che può giocare in quattro ruoli e oltre all’apporto che sta dando in punti e rimbalzi, ha anche modificato lo scacchiere tattico, perché ora Reale ha più spazio ed è maggiormente impiegato. È una squadra con tante rotazioni e ha esperienza in ogni reparto, potendo contare su lunghi bravi ad aprire il campo ed esterni di qualità. Fondamentale sarà la difesa che sarà una chiave della partita per conquistare una vittoria che sarebbe davvero importante nel nostro cammino”.