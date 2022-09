Faenza è basket: La campagna abbonamenti dei Blacks

Faenza è Basket. Questo è il titolo della campagna abbonamenti dei Blacks Faenza che prenderà il via lunedì 5 settembre. Un claim che fotografa la passione che esiste nella piazza faentina per questa disciplina sportiva come si è visto anche nei play off disputati dai Raggisolaris nella scorsa stagione.

L’abbonamento, sottoscrivibile on line sul sito www.liveticket.it o nella sede di via Nazario Sauro dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle18, comprende le 15 partite di regular season e non la Supercoppa, che avrà un biglietto unico dal prezzo di 5 euro per ogni settore. La novità di questa stagione è che riaprirà la curva, cuore pulsante del tifo faentino.

I prezzi della campagna abbonamenti:

TRIBUNA GOLD (davanti alle panchine): Intero 240 euro / Ridotto 180

TRIBUNA SILVER (dietro alle panchine): Intero 144 euro / Ridotto 110

GRADINATA: Intero 120 euro / Ridotto 90

CURVA: Intero 96 euro / Ridotto 70

I prezzi del singolo biglietto

TRIBUNA GOLD: Intero 20 euro

TRIBUNA SILVER: Intero 12 / Ridotto 10

GRADINATA: Intero 10 / Ridotto 8

CURVA: Intero 8 euro / Ridotto 6

Omaggio per gli under 14

Ridotto tra i 15 e i 18 anni

Ridotto per i genitori Academy

Omaggio per i portatori di handicap

Per informazioni: 0546-072411 // info@raggisolaris.it