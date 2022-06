Playoff Serie B: I Raggisolaris tornano al PalaCattani in gara 4 per forzare la serie alla "bella"

A distanza di poche ore si torna a giocare al PalaCattani, che sarà il teatro della quarta sfida della semifinale play off tra Rimini e Raggisolaris. I riminesi stanno conducendo 2-1 e potranno in questa occasione chiudere i conti. Il match si giocherà alle 20.30.

I biglietti si possono acquistare dalle 19 alla biglietteria del PalaCattani.

IL PREPARTITA - “Vico credo sia fuori e quindi giocheremo in sei – sottolinea coach Luigi Garelli -, ma faremo quello che possiamo come abbiamo sempre fatto. L’importante sarà uscire dal campo consapevoli di avere dato tutto. Sono molto orgoglioso di come i miei ragazzi hanno giocato gara 3, perché in una partita che è durata 50 minuti e dove gli arbitri hanno iniziato a fischiare anche i contatti veniali mettendoci in difficoltà, abbiamo sempre lottato. Siamo arrivati alla fine senza più uomini ed energie però dobbiamo essere più orgogliosi di questa gara che della vittoria a Rimini, perché abbiamo giocato una partita di grande volontà e sacrificio. Vico ad esempio non doveva giocare per un problema fisico, abbiamo cercato di metterlo in campo e ha comunque fatto canestri anche importanti. I ragazzi sono stati esemplari poi è chiaro che quando si è in campo con minutaggio abnormi si fanno anche errori, ma è normale. Abbiamo giocato in sei e mezzo per 50 minuti e tenuto testa forse alla miglior squadra del campionato e non ho da rimproverare nulla ai miei ragazzi. Più di così come atteggiamento ed energia non potevo chiedere. Ora giochiamoci al meglio gara 4”.

Appuntamento domenica 5 giugno, palla a due alle 20.30.