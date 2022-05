Playoff Serie B: Grande vittoria dei Raggisolaris che soffrono ma con il cuore si portano avanti 2 a 1 nella serie

Super Raggisolaris in un bollente PalaCattani. I faentini con le unghie e con i denti superano Ruvo di Puglia 87-79 e si portano avanti 2-1 nella serie dei quarti di finale play off. Grandissimo ancora una volta il carattere dei Raggisolaris, bravi a restare lucidi nonostante i tanti episodi sfortunati che vedono perdere coach Garelli al 23’ per doppio fallo tecnico, Vico e Molinaro per cinque falli e passare dal +18 al +4, ma ancora una volta anche nelle avversità il gruppo resta unito e conquista una decisiva vittoria. Ora la testa è già proiettata a gara 4 di domenica, in programma alle 18 ancora al PalaCattani.

Partita ancora una volta molto combattuta con i Raggisolaris che piazzano la prima scossa sotto 3-8 con la tripla di Ballabio. Un canestro che permette di piazzare un break di 17-2 e di chiudere il quarto avanti 20-10. Il gioco faentino continua ad essere ficcante e sugli scudi sale capitan Petrucci autore di 9 punti nel secondo quarto. Una sua tripla vale il 43-28, stesso scarto con cui i faentini arrivano all’intervallo (45-30).

Al rientro in campo Faenza passa a condurre di 18 lunghezze (50-32) poi Garelli viene espulso per doppio fallo tecnico e la partita diventa elettrica. La Tecnoswitch prova ad alzare i ritmi e trova canestro con continuità recuperando punti, ma i Raggisolaris continuano sempre a mantenere un vantaggio superiore alla doppia cifra. I problemi sono nell’ultimo periodo, quando non arrivano punti nei primi cinque minuti e Ruvo di Puglia si porta fino al 69-73 a 4’13’’ dalla fine. Anche in questa situazione difficile non cala la lucidità, perché Reale e Siberna con una tripla a testa riportano la situazione sul 79-71 e con Poggi arriva l’81-71. Il finale è rovente, Ruvo di Puglia prova a ricorrere al fallo sistematico e ai suoi tiratori, ma Faenza è attenta e dalla lunetta e con la difesa, chiude i conti sull’87-79.

Raggisolaris Faenza - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 87-79 (20-10, 25-20, 26-29, 16-20)

Raggisolaris Faenza: Marco Petrucci 21 (4/6, 3/6), Simone Aromando 16 (7/8, 0/2), Lorenzo Molinaro 13 (5/6, 1/3), Giovanni Poggi 11 (3/7, 0/0), Thomas Reale 9 (0/2, 3/4), Sebastian Vico 8 (1/5, 2/5), Riccardo Ballabio 5 (1/2, 1/1), Giacomo Siberna 4 (0/2, 1/3), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 22 - Rimbalzi: 40 13 + 27 (Giovanni Poggi 11) - Assist: 25 (Simone Aromando, Riccardo Ballabio, Giacomo Siberna 5)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Gianni Cantagalli 21 (3/3, 4/10), Mattia Mastroianni 13 (2/4, 2/8), Kurt Cassar 11 (4/9, 0/0), Riccardo Bartolozzi 9 (3/5, 0/1), Shaquille Hidalgo 9 (3/5, 0/1), Leonardo Ciribeni 8 (2/6, 0/1), Daniele Merletto 6 (1/1, 1/6), Nikola Markovic 2 (1/2, 0/0), Thomas Monina 0 (0/0, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 23 - Rimbalzi: 24 9 + 15 (Mattia Mastroianni, Kurt Cassar 6) - Assist: 19 (Daniele Merletto 7)