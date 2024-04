L’Academy Faenza perde in casa di Argenta

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Raggisolaris Academy, caduta in casa della capolista Cestistica Argenta. I faentini giocano un’ottima partita nei primi trenta minuti, riuscendo sempre a tenere testa agli avversari nei primi trenta minuti. L’ultimo quarto vede però gli emiliani perfetti in attacco, favoriti anche della difesa poco attenta dei faentini, e così la Cestistica Argenta piazza il break che vale l’86-70 finale. Nel prossimo turno l’Academy giocherà sabato 20 alle 20.30 in casa con il Lusa Basket Massa Lombarda.