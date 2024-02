Un quarto da 37 punti non basta all'OraSì per prendersi il derby con Imola

Spalti gremiti per il derby tra Ravenna e l'Andrea Costa che inizia con le ricche coreografie dei tifosi e la presentazione al pubblico ravennate del nuovo acquisto Karlo Uljarevic, play/Guardia croato giunto da sole 72 ore nel team bizantino.

LA PARTITA

Si parte con Imola che mette a segno un parziale di 0-7, interrotto dalla tripla di Panzini. Dopo un primo allungo degli ospiti, che si portano anche sul più 10, Ravenna torna in partita grazie alle triple di Ferrari e Dron.

Quest'ultimo ne segna due consecutive, con il primo quarto che termina sul 15-22, anche per colpa delle numerose palle perse dell'OraSì.

Il secondo quarto si apre con un'ottima azione del nuovo arrivato, Uljarevic che prima ruba il pallone e poi segna i primi due punti in giallorosso. Proprio da un suo assist nasce il gioco da 3 punti di De Gregori, che segna il momentaneo vantaggio per Ravenna sul 24-22.

Imola è però brava a rispondere facendo la voce grossa, soprattutto nella metà campo offensiva, mettendo a segno un parziale decisivo di 10-26, che fissa il punteggio sul 34-48 all'intervallo.

Nella pausa c'è anche spazio per la premiazione di Maurizio Minghetti, per il suo lavoro nel settore giovanile, e per l'esibizione delle giovanissime cheerleader locali.

Dopo la pausa lunga, l'OraSì Ravenna è chiamata ad una reazione d'orgoglio.

A suonare la carica in avvio sono Dron, con le sue triple, e Bedetti, anche difensivamente.

I padroni di casa mettono a segno un parziale di 22-11 nei primi 5 minuti del quarto. Il momento positivo dell'OraSì continua anche nel proseguio del periodo, grazie alla buona difesa di squadra e all'ottima prestazione di Paolin, autore di ben 17 punti nella sola terza frazione, che si chiude col clamoroso punteggio di 71-67.

Nell'ultimo quarto Imola riesce a tornare in vantaggio grazie alle triple di Aukstikalnis, tornando a 9 punti di vantaggio quando mancano 3 minuti alla fine. Ravenna prova a ricucire il gap ma gli errori dalla lunetta la condannano all'84-90 finale.

L'OraSì, attesa dalla trasferta a Taranto, è chiamata ad invertire il trend negativo per raggiungere l'obiettivo salvezza.

IL TABELLINO

OraSì Ravenna - Andrea Costa Imola 84-90 (15-22, 19-26, 37-19, 13-23)



OraSì Ravenna: Francesco Paolin 22 (4/7, 3/6), Gabriel Dron 18 (0/0, 5/8), Alessandro Ferrari 15 (4/5, 1/5), Francesco Bedetti 12 (1/4, 0/3), Tommaso De gregori 10 (3/6, 0/1), Lorenzo Panzini 5 (1/1, 1/4), Karlo Uljarevic 2 (1/2, 0/5), Ivan Onojaife 0 (0/1, 0/0), Marco Restelli 0 (0/1, 0/0), Allegri Lorenzo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0), Mario Brunetto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 36 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Alessandro Ferrari 8) - Assist: 13 (Francesco Paolin 4)



Andrea Costa Imola: Lukas Aukstikalnis 27 (5/7, 4/5), Gian marco Drocker 15 (3/6, 2/7), Riccardo Crespi 12 (6/11, 0/1), Luca Fazzi 11 (1/4, 3/5), Alex Ranuzzi 11 (4/7, 1/3), Nunzio Corcelli 8 (1/1, 0/2), Tommaso Marangoni 4 (1/3, 0/3), Gianmarco Sorrentino 2 (1/2, 0/1), Lucio Martini 0 (0/0, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/0, 0/0), Diego Ronchini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 16 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Lukas Aukstikalnis, Riccardo Crespi, Alex Ranuzzi 7) - Assist: 16 (Lukas Aukstikalnis 5)