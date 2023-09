Palazzetto di Lugo 'sold out' per la sfida solidale tra Aquila Basket e Alba Berlino

Palazzetto dello Sport pieno e biglietti esauriti per la speciale partita di basket che si terrà sabato nella struttura di via Sabin a Lugo. Palla a due alle 19.30 tra Aquila Basket Dolomiti Energia e Alba Berlino per una sfida connotata dalla solidarietà verso chi è stato colpito dall’alluvione. Sarà proprio il luogo che ha funzionato come hub di accoglienza per alcune settimane, e soprattutto nei giorni più drammatici dell’alluvione, a ospitare questo match che ha incuriosito e interessato il pubblico lughese e anche molti che da fuori verranno ad assistere a una partita tra grandi professionisti. Venerdì l’ultimo giorno per ritirare i biglietti prenotati, Basket Lugo che supporta l’iniziativa ha predisposto una lista d’attesa in caso di rinunce. I biglietti che non saranno ritirati verranno rimessi in vendita nella giornata di sabato. Prezzo solidale di 10 euro, bambini entro i 5 anni gratuiti.