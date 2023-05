Playoff Serie B: I Blacks battono Ruvo all'overtime e volano sull'1 a 0

Buona la prima per i Blacks, aggiudicatisi il match d’esordio della semifinale play off contro Ruvo di Puglia dopo un tempo supplementare, al termine di un match intenso e molto combattuto. Un copione che si ripeterà sicuramente per tutta la serie a cominciare da gara 2 in programma martedì alle 18.30 ancora al PalaCattani. I biglietti per questa sfida si possono acquistare lunedì 15 nella sede di via Nazario Sauro dalle 15 alle 17, on line sul circuito LiveTicket o il giorno della partita alle biglietterie del PalaCattani dalle 17.30.

IL CALENDARIO DELLA SEMIFINALE PLAY OFF

GARA 2 Martedì 16 maggio ore 18.30: Blacks – Ruvo di Puglia

GARA 3 Venerdì 19 maggio ore 21: Ruvo di Puglia – Blacks

EVENTUALE GARA 4 Domenica 21 maggio ore 18: Ruvo di Puglia – Blacks

EVENTUALE GARA 5 Mercoledì 24 maggio ore 20.30: Blacks - Ruvo di Puglia

LA CRONACA Ruvo di Puglia aggredisce subito i Blacks portandosi sul 16-2, ma una tripla di Pastore rianima i suoi (5-16). Faenza paga le basse percentuali offensive soprattutto da tre punti, mentre la Tecnoswitch segna con grande regolarità ed infatti quando i Raggisolaris si portano sotto 26-27, gli ospiti ritornano avanti 40-28 dopo pochi minuti. Nel secondo tempo però i Blacks iniziano a mostrare il loro vero volto, stringendo le maglie difensive e cercando buone conclusioni in attacco.

Minuto dopo minuto il gap si assottiglia grazie anche alla spinta del PalaCattani, mai come in questa occasione un determinante sesto uomo. Siberna a fil di sirena del terzo quarto sigla il 54-55 poi ad inizio ultimo periodo Pastore segna il libero del 55-55, nato da un tecnico per proteste sanzionato a coach Campanella nell’intervallo tra gli ultimi due quarti. La parità galvanizza i Raggisolaris che con Aromando passano a condurre sul 60-59 poi la tensione diventa protagonista e per quattro minuti non si segna. Nel finale è Diomede dalla lunetta a fissare il 63-63 che vale il supplementare.

Nell’overtime a spezzare gli equilibri è Vico che a 40’ dalla fine si inventa il canestro del 74-71 subendo anche fallo. Dalla lunetta realizza il 75-71 ripetendosi poi con un 2/2 a 12’’ dalla fine, che valgono la vittoria di gara 1. Finisce 77-73.

Blacks Faenza - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 77-73 (17-23, 15-17, 22-15, 9-8, 14-10)

Blacks Faenza: Simone Aromando 20 (4/8, 1/2), Giovanni Poggi 18 (6/13, 1/4), Giacomo Siberna 11 (1/3, 2/4), Sebastian Vico 10 (1/5, 1/3), Marco Petrucci 7 (1/2, 1/7), Andrea Pastore 7 (0/4, 2/6), Nicolo Castellino 4 (2/4, 0/1), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/2), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Molinaro 0 (0/1, 0/0), Samuel Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Nicolò Ragazzini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 27 - Rimbalzi: 45 12 + 33 (Giovanni Poggi 11) - Assist: 18 (Sebastian Vico 7)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Manuel Diomede 27 (9/10, 1/5), Marco Ammannato 21 (3/7, 4/7), Mario jose Ghersetti 9 (3/6, 1/5), Tommaso Gatto 7 (2/2, 1/4), Federico Burini 6 (2/3, 0/4), Luca Toniato 3 (1/4, 0/1), Leonardo Valesin 0 (0/3, 0/3), Andrea Arnaldo 0 (0/1, 0/0), Federico Pirani 0 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 40 5 + 35 (Tommaso Gatto 9) - Assist: 21 (Federico Burini 8)