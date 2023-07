Raggiosolaris: Rodolfo Rombaldoni entra nella famiglia dell'academy

Rodolfo Rombaldoni entra nella famiglia della Raggisolaris Academy.

Da questa stagione allenerà nel settore giovanile faentino e sarà ancora Team Manager dei Blacks, ruolo che ha già avuto nello scorso campionato. Rombaldoni è un innesto di grande esperienza per l’Academy e sarà molto importante per portare avanti il progetto della società finalizzato alla crescita dei giovani cestisti.

Da giocatore Rombaldoni ha avuto una carriera incredibile dove spiccano la medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Atene del 2004 e gli scudetti con Fortitudo Bologna e Mens Sana Siena, mentre quella da allenatore inizia nel 2019 a Forlì nel Ca’ Ossi dove ha allenato nel minibasket e l’Under 13 rimanendovi quattro anni. Nell’Academy si dedicherà al settore giovanile.

“L’Academy ha un progetto molto ambizioso e questa esperienza mi permetterà di crescere come allenatore – spiega Rombaldoni -. Allenare nel settore giovanile dei Raggisolaris penso sia una logica conseguenza al percorso iniziato la scorsa estate, perché potrò vivere ancora di più tutte le dinamiche della prima squadra e del settore giovanile. Mi piace molto il ruolo di allenatore e soprattutto insegnare la tecnica ai ragazzi per aiutarli a maturare, mettendo al loro servizio tutta l’esperienza che ho maturato in tanti anni sui parquet”.