Il derby è di Rimini: OraSì sconfitta

Squadra in casa Rinascita Basket Rimini

Sconfitta per l'OraSì Basket Ravenna nel derby romagnolo contro la Riviera Banca Rimini. I padroni di casa vincono con Masciadri (18 punti) e Ogbeide (15) per il 82-72 finale. A Ravenna non bastano i 20 punti di Musso.

Rimini-Ravenna, il tabellino

Riviera Banca Rimini – OraSì Ravenna 82-72 (25-22, 42-45, 61-62)



RIVIERA BANCA RIMINI: Tassinari 5 (1/2, 1/1), Anumba 3 (1/3), Meluzzi 11 (2/2, 2/4), Scarponi, Masciadri 18 (4/5, 3/,4), D’Almeida 2 (1/3), Bedetti 4 (2/3, 0/1), Sirri, Johnson 20 (4/6, 3/6), Morandotti, Ogbeide 14 (7/11), Landi 5 (1/2, 1/4). All. Ferrari, Zambelli, Middleton.



ORASI’ RAVENNA: Anthony 21 (6/8, 1/4), Giordano 2, Musso 20 (2/5, 5/6), Bartoli 2 (0/1 da tre), Oxilia 2 (1/2, 0/1), Bocconcelli, Onojafe 4 (1/2), Petrovic 5 (1/1, 1/4), Bonacini 10 (2/4, 2/5), Lewis 6 (3/7). All.: Lotesoriere, Villani, Piastra.